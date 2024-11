Der VfL Bochum hat in Spiel zwei unter Trainer Dieter Hecking die erste Niederlage kassiert. Dabei war das 0:2 beim VfB Stuttgart vermeidbar.

Nach dem 1:1 gegen Bayer Leverkusen vor der Länderspielpause startete der VfL Bochum in Spiel eins nach der internationalen Unterbrechung mit einer Niederlage. In Spiel zwei unter Neu-Trainer Dieter Hecking gab es ein 0:2 beim VfB Stuttgart.

Der auffällige Chris Führich erzielte in der 53. Minute vor 59.000 Zuschauern die VfB-Führung. Dem nur wenige Sekunden zuvor eingewechselten Justin Diehl gelang mit seinem Premierentor in der Bundesliga das 2:0 (78.).

Für Bochum geht es am nächsten Wochenende - Samstag, 30. November, 15.30 Uhr - zum FC Augsburg. Eine Woche später kommt dann der SV Werder Bremen an die Castroper Straße.

Stürmer Philipp Hoffmann stand nach dem Spiel in Stuttgart den Medienvertretern Rede und Antwort. Er sprach über...

... das 0:2 in Stuttgart: "Das ist eine sehr ärgerliche Niederlage. Bis zum 0:1 machen wir ein gutes Spiel und haben davor eine große Chance. Wir müssen einfach ein Tor machen. Ich glaube, dass ein Punkt in Stuttgart verdient gewesen wäre. Wir haben aber auch zu wenige zweite Bälle gewonnen. Das ist extrem wichtig, dass man diese Bälle gewinnt. Wir kassieren die Gegentore zu einfach, aber ich habe auch viele gute Dinge gesehen."





... die positiven Dinge: "Wir haben kompakt verteidigt und Stuttgart kam gar nicht so richtig in die Entfaltung. Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Dann schlafen wir vielleicht ein oder zwei Sekunden und kassieren den Treffer. Das ist natürlich ärgerlich, wenn du einmal pennst und es hinten sofort klingelt. Bitter!"

... die nächsten Spiele: "Es ist normal, dass wir noch einiges an Arbeit vor uns haben. Aber das wird alles kommen. Da bin ich mir sicher. Stuttgart und Leverkusen waren natürlich Gegner, gegen die man auch kompakt stehen muss. Jetzt kommen vielleicht auch Gegner, wo wir mehr den Ball haben werden und da werden wir uns etwas einfallen lassen müssen." mit gp