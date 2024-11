Auf der einen Seite ist es gut, dass der VL Bochum personell viel Auswahl hat. Doch der zu große Kader bringt auch viele unzufriedene Spieler mit, die es nicht mal in den Kader schaffen.

Spiel zwei unter Dieter Hecking, neuer Trainer beim VfL Bochum. Nach dem Achtungserfolg gegen den amtierenden Deutschen Meister Bayer Leverkusen (1:1) wird es nun kaum einfacher.

Denn es geht am Samstag (15:30 Uhr) zum amtierenden Vizemeister, dem VfB Stuttgart. Und auch wenn der noch nicht an die Form der Vorsaison anknüpfen konnte, ist er trotz Platz elf jederzeit in der Lage, ein Spektakel zu bieten wie beim 5:1 gegen den BVB.

Fakt ist aber auch, dass der VfB nur eine der letzten sechs Begegnungen in der Fußball-Bundesliga gewinnen konnte. Daher ist Hecking optimistisch, dass für den VfL endlich der erste Pflichtspielsieg in der laufenden Runde gelingt, wie er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel sagte: "Es gibt Unterschiede zwischen Leverkusen und Stuttgart. Bayer hat eine klare Struktur, beim VfB habe ich das Gefühl, dass sie ein wenig unter ihren Abgängen leiden. Dennoch haben sie eine Qualität im Spiel nach vorn, die auch uns wehtun können. Sie sind nicht ganz so aggressiv im Gegenpressing, dadurch haben wir vielleicht mehr den Ball, womit wir etwas anfangen müssen. Ich glaube, dass sie am hadern sind. Das ist eine Chance für uns. Deswegen müssen wir mutig sein. Wir müssen punkten."

Personell kann Hecking fast aus dem Vollen schöpfen, auch Bernardo ist beim VfB Stuttgart wieder an Bord, nur Angreifer Myron Boadu fehlt noch. Hecking: "Er ist noch nicht fit. Ich will keinen Zeitrahmen geben, er steigert seinen Rahmen. Ich hoffe, dass er uns vor Weihnachten noch zu Verfügung steht.“

Es war eine kurze Ansprache von mir, eine von Manu. Es geht um das gemeinsame Ziel Klassenerhalt Dieter Hecking

Wenn alle Akteure fit sind, merkt man auch, wie groß der Kader ist. Für den Coach keine optimale Situation: "Es ist eine große Herausforderung mit dem großen Kader. Wenn Spieler draußen stehen, dann ist das nie gut. Manchmal bekommt man es reguliert, manchmal nicht. Es sind trotzdem sieben, acht Spieler, die nicht mit nach Stuttgart fahren."

Von denen wird ein Großteil wohl am Samstag (13 Uhr) bei der U21 im Derby gegen die SG Wattenscheid Praxis sammeln. Weder bei den Profis noch bei der U21 im Kader wird Manuel Riemann stehen. Zu dessen Trainingscomeback sagte Hecking: "Manu ist jetzt da, intern war es kein Thema. Es war eine kurze Ansprache von mir, eine von Manu. Es geht um das gemeinsame Ziel Klassenerhalt. Dem müssen sich alle unterordnen. Der Verein steht über allem, das wissen alle. Ich bin in dem Punkt entspannt. Patrick Drewes weiß, was ich von ihm halte und er sollte natürlich möglich gut halten. Timo Horn spielt auch keine unwichtige Rolle in der Kabine."

So könnte der VfL Bochum beim VfB Stuttgart spielen

Drewes - Passlack, Oermann, Medic, Wittek - Losilla, Sissoko - Miyoshi, Bero, Holtmann - Hofmann

Es fehlt: Myron Boadu