Serhou Guirassy wird nicht beim Afrika-Cup 2025/26 dabei sein. Bei Borussia Dortmund dürfte diese Nachricht eher weniger Bedauern hervorrufen.

Der kommende Afrika-Cup findet ohne Serhou Guirassy statt. Der Mittelstürmer von Borussia Dortmund verpasste mit Guinea die Qualififkation für das im Dezember 2025 beginnende Kontinentalturnier. Am letzten Spieltag der Gruppenphase fingen sich die Westafrikaner ein 0:1 gegen Tansania.

Der Gruppengegner aus Ostafrika zog damit auf dem letzten Drücker an Guirassy und Co. auf Platz zwei in der Gruppe H vorbei. Neun Punkte aus sechs Spielen reichen dem nun drittplatzierten Guinea nicht aus, um in gut einem Jahr in Marokko dabei zu sein. Anpfiff ist am 21. Dezember 2025.

BVB muss Guirassy nicht abstellen

Somit steht der 28 Jahre alte Torjäger dem BVB in der Winterpause der nächsten Saison vollumfänglich zur Verfügung, sofern er verletzungsfrei bleibt – ein Umstand, den die Dortmunder Verantwortlichen wohlwollend zur Kenntnis nehmen werden.

Am Montag sorgte Guirassy noch für Schlagzeilen ganz anderer Art: Der Knipser hat es mit seinen Leistungen für den BVB und zuvor für den VfB Stuttgart unter die letzten fünf verbliebenen Kandidaten auf den Titel Afrikas Fußballer des Jahres geschafft. Die Entscheidung fällt am 16. Dezember im Marrakesch. Als Favorit gilt der Ex-Leipziger Ademola Lookman, der mit Atalanta Bergamo die Europa League gewinnen konnte.