Drei Akteure des VfL waren am Dienstag noch mit ihren Nationalteams unterwegs. Sie werden Donnerstag im Teamtraining zurück erwartet.

Die letzte FIFA-Abstellungsperiode des Kalenderjahres 2024 stand an. Nachdem Tim Oermann wie zwischen Nationaltrainer Toni di Salvo und VfL-Trainer Dieter Hecking abgesprochen vorzeitig von der U21 zurückkehrte und seit Montag wieder mit der Mannschaft trainiert und auch Gerrit Holtmann bereits wieder da ist, waren am Dienstag noch drei Profis des VfL Bochum für ihre jeweiligen Nationalverbände aktiv.

Für Matúš Bero ging es mit der slowakischen Nationalmannschaft in der Nations League C nach der 1:2-Niederlage gegen Tabellenführer Schweden, bei der Bero eingewechselt wurde, „nur“ noch um einen guten Jahresabschluss. Gegen Estland gewann die Slowakei mit 1:0, Bero stand in der Startelf und spielte durch.

Als Gruppenzweiter der Nations League C spielt die Slowakei nun gegen einen Dritten der Liga B um den Aufstieg in die Gruppe B. Diese Spiele werden Ende März des kommenden Jahres ausgetragen.

VfL Bochum: Zwei Siege für Sissoko mit Mali

Für Ibrahima Sissoko und Aliou Baldé stand der letzte Vorrunden-Spieltag in der Afrika-Cup-Qualifikation an. Sissoko traf mit Mali in der Gruppe I zunächst auf Mosambik. Beim 1:0-Sieg für Mali, mit dem das Team die Tabellenführung in der Gruppe I übernahm, wurde er nach 67 Minuten eingewechselt. Es war sein zweites Länderspiel für Mali.

Ein drittes hätte am Dienstag dazu kommen können. Zum Abschluss der Gruppenphase traf Mali auf den Tabellenletzten Eswatini. Mali hatte sich mit dem Sieg gegen Mosambik bereits für die Teilnahme am Afrika-Cup qualifiziert. Der Afrika-Cup soll vom 21. Dezember 2025 bis zum 18. Januar 2026 in Marokko stattfinden.

Baldé verpasst mit Guinea die Qualifikation für den Afrika-Cup

Diesmal kam Sissoko nicht zum Einsatz, El Bilal Touré dagegen schon. Der Stürmer des VfB Stuttgart erzielte beim 6:0-Sieg das 1:0 nach sieben Minuten. Am Samstag, 23. November, kommt es am elften Bundesliga-Spieltag nun bereits zum Wiedersehen von Sissoko und Touré, wenn der VfL Bochum in Stuttgart antritt.

Aliou Baldé war mit Guinea in der Gruppe H unterwegs. Für ihn und Guinea ging es zunächst gegen die Demokratische Republik Kongo. Beim 1:0-Sieg durch ein Tor des Dortmunders Serhou Guirassy wurde er nach 66 Minuten eingewechselt.

Am Dienstag stand für Guinea in Tansania dann das „Endspiel“ um die Qualifikation zur Endrunde an. Guinea ging als Gruppenzweiter hinter der Demokratischen Republik Kongo in das Spiel mit Tansania, den Dritten. Guinea verlor mit 0:1, verpasste damit die Qualifikation für den Afrika-Cup. Baldé wurde wenige Minuten nach dem Tor für Tansania eingewechselt, konnte aber auch nicht für eine Wende sorgen. Guinea hätte ein Unentschieden zur Qualifikation gereicht.

Holtmann verliert mit den Philippinen gegen Hongkong

Gerrit Holtmann stand zuletzt wieder im Aufgebot der philippinischen Nationalmannschaft. Die traf in einem Freundschaftsspiel auf Hongkong. In seinem jüngsten Länderspiel im Oktober hatte Holtmann ein Tor erzielt und ein weiteres vorbereitet. Diesmal lief es nicht so gut für ihn und sein Team. Die Philippinen verloren mit 1:3.

Für die Philippinen stehen Ende November, Anfang Dezember drei Spiele in der Gruppenphase um die Südostasien-Meisterschaft an. Es geht gegen Myanmar (27. November), Laos (30. November) und Vietnam (3. Dezember). Da der VfL Bochum am 30. Dezember in der Bundesliga gegen den FC Augsburg spielt, ist fraglich, dass Holtmann da für das Heimatland seiner Mutter auflaufen wird.