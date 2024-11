In der Personalie Riemann hält sich der neue Bochumer Trainer zurück. Dieses Thema falle in die Zeit vor seinem Einstieg beim VfL.

Im juristischen Streit zwischen dem Fußball-Bundesligisten VfL Bochum und seinem Torhüter Manuel Riemann verhält sich der neue Trainer Dieter Hecking neutral. „Dieses Thema habe ich geerbt“, sagte Hecking. In dieser Personalie müsse der Verein die beste Lösung für sich finden, befand der Chefcoach. „Wenn es da eine Lösung geben sollte, in die eine oder andere Richtung, werde ich sie mittragen. Das ist doch klar“, erklärte der Bochumer Trainer im Sport1-„Doppelpass“.

Der im Sommer wegen „unüberbrückbarer unterschiedlicher Auffassungen zu teaminternen Themen“ freigestellte VfL-Keeper klagt auf Teilnahme am Trainingsbetrieb der Profimannschaft. Am Dienstag kommt es in Bochum zu einer Verhandlung vor dem Arbeitsgericht. Eine außergerichtliche Einigung zwischen dem 36-Jährigen und dem Klub war bereits gescheitert.