Der BVB muss die nächsten personellen Rückschläge verkraften. Mit Jamie Gittens und Ramy Bensebaini drohen zwei weitere Ausfälle.

Das BVB-Lazarett scheint weiter zu wachsen. Wie der englische Fußballverband vermeldet hat, steht Jamie Gittens der U21-Nationalmannschaft verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Beim gestrigen 0:0 der England-Youngsters gegen Spanien fehlte der 20 Jahre alte Flügelstürmer bereits und wird auch nicht am Montag gegen die Niederlande auf dem Platz stehen.

Nähere Angaben zur Art der Blessur machten die Engländer nicht. Borussia Dortmund verzichtete bislang auf eine Stellungnahme. Somit ist auch noch unklar, ob und, falls ja, wie lange Gittens den Schwarz-Gelben nicht zur Verfügung stehen wird.

Ein Ausfall würde die Borussia hart treffen. Die Dortmunder Mannschaft wurde in den vergangenen Wochen schwer von Verletzungen gebeutelt. Mit Karim Adeyemi, Giovanni Reyna und Julien Duranville fehlen gleich mehrere andere Offensivspieler. Sollte auch Gittens ausfallen, würde BVB-Trainer Nuri Sahin die nächste Option für den Angriff wegbrechen.

Aber damit nicht genug: Womöglich muss der Dortmunder Übungsleiter in nächster Zeit auch ohne Linksverteidiger Ramy Bensebaini auskommen. Der 29-Jährige blieb beim 0:0 seiner Algerier gegen Äquatorialguinea in der Kabine. Er soll über Schmerzen im Knie geklagt haben. Offizielle Stellungsnahmen stehen auch in diesem Fall aus.