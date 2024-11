Nach Kritik am BVB - Gegenwind für Didi Hamann von Stürmerlegende

Dietmar Hamann übte zuletzt Kritik an den Profis von Borussia Dortmund. Dafür zeigt Bielefeld-Legende Fabian Klos kein Verständnis.

Mit seinen Aussagen als TV-Experte bei Sky sorgt Dietmar Hamann immer wieder für Aufregung in der Branche. Zuletzt ging der Champions-League-Sieger von 2005 die Profis des BVB an.

Die Dortmunder hatten am Wochenende mit 1:3 gegen Mainz 05 verloren und im Anschluss auf die großen Personalsorgen und die vielen Spiele in der letzten Zeit hingewiesen. Das war Hamann ein Dorn im Auge.

"Die regenerieren, nehmen ihre Eisbäder und trinken ihre Milchshakes. Die müssen doch in der Lage sein, dreimal 90 Minuten zu spielen", sagte der 51-Jährige. "Wir sprechen hier über den Champions-League-Finalisten gegen eine Mannschaft, der das Wasser im vergangenen Jahr bis zum letzten oder vorletzten Spieltag bis zum Hals stand. Da muss ich auch erwarten, dass ich das Spiel offen gestalte mit zehn Mann. Personaldecke hin oder her."

Gegenwind erhält Hamann bei diesem Thema nun von Fabian Klos. Die Bielefeld-Legende, die im Sommer die Karriere beendet hatte, hält die Kritik von Hamann für nicht zeitgemäß.

"Einfach so pauschal zu sagen, ein Fußballspieler muss dreimal in der Woche 90 Minuten schaffen - den Fußball von heute kann man mit den Fußball, den Didi Hamann gespielt hat, in gar keiner Weise mehr vergleichen. In gar keiner Weise - der Fußball ist heutzutage so unfassbar schnell. Der Fußball ist so krass intensiv", betont Klos im Podcast Copa TS.

Sein Zusatz: "Ende der 90er war nichts mit Anlaufen. Da wurde sich an die Mittellinie gestellt und dann wurde gewartet. Es ist unmöglich, das miteinander zu vergleichen. Der haut da manchmal Dinger raus, wo du denkst: Ey Leute."

Der frühere Stürmer und Bielefelder Rekordtorschütze spielte vor dem Ende seiner Laufbahn in der 3. Liga und ist inzwischen als TV-Experte für MagentaSport tätig. Daher kennt er sich aus in der U23 des BVB, aus der zuletzt viele Spieler notgedrungen in den Dortmunder Profikader aufrückten.

"Ich kannte die BVB-Auswechselbank, weil ich mich mit der 3. Liga befassen muss", betont Klos. "Aber man kann dann doch nicht sagen, die Mannschaft nimmt das als Alibi. Wenn dir auf einmal die gesamte Ersatzbank wegbricht, und du deiner Alternativen beraubt wirst - dann ist das ein Fakt und kein Alibi."

Grundsätzlich sieht Klos es aber gerne, wenn sich Experten wie Hamann "auch mal sehr deutlich" äußern. "Das ist auch sein gutes Recht, und ich finde das auch gut, wenn Leute das machen."