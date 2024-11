Dieter Hecking hat beim VfL Bochum neue Euphorie entfacht. Aber wie geht es nun weiter? Darüber sprechen wir in einer neuen Talk-Folge „Inside VfL“.

Gegen Bayer Leverkusen hat der VfL Bochum überzeugend einen Punkt gewonnen, die Spieler schwärmen von ihrem neuen Trainer Dieter Hecking. Vielleicht auch, weil er erst einmal zwei Tage freigab, um selbst auf die Kirmes in Soest gehen zu können. In den kommenden zwei Wochen in der Länderspielpause geht es aber nun richtig zur Sache, Hecking will nun intensiv mit seinen neuen Spielern arbeiten.

In einer neuen Folge „Inside VfL - der Stadtwerke Bochum-Talk von WAZ und Radio Bochum“ sprechen die beiden VfL-Reporter Stefan Döring und Markus Rensinghoff zusammen mit Moderatorin Annalena Fedtke über die Dinge, die Hecking bereits geändert hat, wie viel nun wirklich im Kader steckt, der von manchen schon als Nicht-Bundesliga-tauglich bezeichnet wurde und woran in der Länderspielpause gearbeitet werden soll.

Bei „Inside VfL - der Stadtwerke Bochum-Talk“ bekommt Ihr alle Hintergründe zur aktuellen Bundesliga-Saison des VfL Bochums, eine Analyse der Spiele, aber auch Informationen zu Transfers, was der Verein treibt und Antworten auf eure Fragen!

