Aufatmen beim VfL Bochum: Nach dem 1:1 gegen Bayer Leverkusen haben alle Bochumer neue Hoffnung geschöpft. Der VfL kann es doch noch.

10. Spieltag, ein neuer Trainer und der Gegner heißt Bayer Leverkusen: Ausgerechnet gegen den amtierenden Deutschen Meister debütierte Dieter Hecking als Coach des VfL Bochum.

Nach dem Spiel konnte jeder nur Hecking zum Debüt gratulieren und dieser lobte seine Schützlinge für eine "hervorragende Mannschaftsleistung" beim 1:1-Remis gegen Champions-League-Vertreter Leverkusen.

Auch die Spieler waren, vielleicht das erste Mal in dieser Saison, mit ihrer Leistung zufrieden und haben neue Hoffnung im Abstiegskampf der Bundesliga geschöpft.

"Wenn du die Stimmung draußen mitbekommst, könnte man denken, dass wir gewonnen haben. Es fühlt sich wie ein Sieg an. Es ist eine große Erleichterung, dass wir gegen den amtierenden deutschen Meister einen Punkt geholt haben. Wenn man sieht, was wir über die Saison zugelassen haben, wie viele Großchancen der Gegner hatte, muss ich heute der ganzen Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen. Jeder hat für den anderen gefightet und die Bälle geklärt. Jeder weiß um die offensiven Qualitäten von Leverkusen. Auch ein großes Lob an die Jungs vorne. Wenn wir so ein Engagement an den Tag legen und so ein Ergebnis einfahren, ist es für den Moment ein guter Start unter dem neuen Trainer. Er hat uns sehr gut auf den Gegner eingestellt", meinte Patrick Drewes.





Der Keeper des VfL Bochum, der ein starkes Spiel machte, sah den Schlüssel zum Punktgewinn in der Einheit. Drewes: "Jeder hat gesehen, dass hier der eine für den anderen marschiert ist und die Meter gemacht hat. Es war sich keiner zu schade, sich für den anderen reinzuhauen. Wir standen sehr kompakt in der Ordnung. Wir haben es Leverkusen über 90 Minuten wirklich schwer gemacht und haben sehr viel weg verteidigt. In Frankfurt haben wir vieles von dem, was wir heute gezeigt haben, vermissen lassen. Wir waren es den Fans schuldig eine Reaktion zu zeigen. Das gibt Mut für die nächsten Wochen."

Für das Bundesliga-Schlusslicht VfL Bochum geht es nach der Länderspielpause mit zwei Duellen in Süddeutschland - beim VfB Stuttgart und beim FC Augsburg - weiter.