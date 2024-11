Es steht mal wieder eine Länderspielpause an. Nicht für vier Profis des VfL Bochum.

Am Samstag (15.30 Uhr) wird Dietmar Hecking erstmals an der Seitenlinie des VfL Bochum stehen - Bayer 04 Leverkusen ist zu Gast.

Direkt danach steht ein letztes Mal in diesem Kalenderjahr eine Länderspielpause an. Nicht für alle, denn mit Matus Bero, Gerrit Holtmann, Aliou Baldé und Ibrahima Sissoko wurden gleich vier Profis des abstiegsbedrohten Revierklubs für ihre Nationalmannschaften berufen.

Für Bero geht es mit der slowakischen Nationalmannschaft in der Nations League C um die Tabellenführung der Gruppe 1. Die Slowakei trifft dabei zunächst auf den punktgleichen Spitzenreiter Schweden (16. November), ehe in der zweiten Partie Estland zu Gast (19. November) ist. Bero hat für sein Land bereits 34 Länderspiele bestritten und dabei ein Tor sowie vier Vorlagen beigesteuert.

Für die beiden Neuzugänge Ibrahima Sissoko und Aliou Baldé geht es indes um die Qualifikation zum Afrika Cup.

Sissoko trifft mit Mali in der Gruppe I zunächst auf Mosambik (15. November) und vier Tage später auf Eswatini (19. November). Der gebürtige Franzose wartet auf sein zweites Länderspiel.

Offensivmann Baldé, der bereits fünf Mal für Guinea auflief, trifft in Gruppe H auf die Demokratische Republik Kongo (16. November) und Tansania (19. November).

Holtmann steht vor seinem fünften Einsatz für die philippinische Nationalmannschaft. Er trifft am 14. November in einem Freundschaftsspiel auf Hongkong. Vergangenen Oktober steuerte der 29-jährige Offensivmann im Test gegen Tadschikistan seinen zweiten Länderspieltreffer und eine Vorlage bei.

VfL Bochum möchte Testspiel bestreiten

Bevor es für die Spieler des VfL Bochum jedoch auf Reisen geht, wartet in der Bundesliga mit Bayer 04 Leverkusen noch ein echter Brocken.

"Da kommt was auf uns zu. Dessen sind wir uns bewusst", sagte Hecking vor dem Spiel und ergänzte: "Es ist schön, gegen den Deutschen Meister ein Comeback zu geben. Wir werden leiden. Aber wir können aus diesem Leiden heraus auch agieren. Ich nehme die Mannschaft in die Pflicht. Mir geht es darum, dass man sieht, dass der Ernst der Situation verstanden wurde. Diesen Eindruck hatte ich in Frankfurt nicht."

Übrigens: Eine echte Pause wird es für den Rest des Kaders im Anschluss nicht geben. Hecking: "Wir haben eine große Gruppe zur Verfügung, werden versuchen, Donnerstag um 14 Uhr ein Testspiel in Bochum zu absolvieren."