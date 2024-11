BVB weiter dezimiert? Sahin gibt Update

Nach dem Sieg in der Champions League gegen Graz geht es für Borussia Dortmund in Mainz weiter. Dann könnte sich die Personallage etwas entspannen.

Die personelle Situation bei Borussia Dortmund ist weiterhin angespannt. Zum Bundesliga-Spiel bei Mainz 05 am Samstag könnte sie sich aber etwas lockern. Trainer Nuri Sahin hofft darauf, dass bis zu drei BVB-Profis für die Partie wieder zur Verfügung stehen.

"Ich bin guter Dinge, dass mindestens zwei dann zurück sind, vielleicht auch mehr", sagte der Coach nach dem 1:0-Sieg über Sturm Graz in der Champions League am Dienstagabend. Gemeint sind die beiden Außenverteidiger Julian Ryerson und Yan Couto. Ihre Rückkehr wäre wichtig.

Denn da Ramy Bensebaini gegen Mainz eine Gelbsperre absitzen muss, braucht Sahin eine Alternative auf der linken Defensivbahn. Womöglich reicht es am Wochenende auch wieder für Innenverteidiger Waldemar Anton.

In Mainz wollen die Dortmunder nach unruhigeren Zeiten dann den zweiten Bundesliga-Sieg in Serie einfahren. Und dann bietet die anschließende Länderspielpause dem dezimierten Kader die ersehnte Verschnaufpause. "Ich kann keine Pause geben", sagte Sahin, "einmal müssen wir noch." Bei einem Erfolg in Mainz, "wir wieder da in der Bundesliga - und können endlich durchatmen".

In der Champions League gegen Graz war die personelle Lage einmal mehr so drastisch, dass mit Donyell Malen nur ein gestandener Profi auf der Ersatzbank saß, ansonsten nur Spieler aus der U23. Doch genau dieser Spieler machte den Unterschied: Denn Malen war es, der in der 85. Minute den Siegtreffer erzielte.

"Für Donnie freut es mich", sagte Trainer Nuri Sahin, der dem Niederländer mit auf den Weg gegeben hatte, "dass es wichtig ist, dass wir Intensität reinbringen, und das hat er getan."

Und weiter: "Ich bin sehr froh, dass wir klar geblieben sind und das Ding gezogen haben. Am Ende belohnt man sich, und das freut mich." Denn dank des dritten Sieges am vierten Champions-League-Spieltag liegt der BVB auf Kurs in Richtung K.o.-Runde.