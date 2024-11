Der VfL Bochum hat mit Dieter Hecking einen neuen Trainer gefunden. Mehr Erfahrung kann kein anderer Bundesliga-Coach vorweisen.

Mit Dieter Hecking hat sich der VfL Bochum für einen Trainer der Marke Feuerwehrmann entschieden. Der 60-Jährige soll den Revierklub mit seiner Erfahrung vor dem Abstieg retten. "Eine Herausforderung mit Sternchen", wie Hecking bei seiner Vorstellung am Dienstag erklärte.

Aber auch eine Herausforderung, die den gebürtigen Castrop-Rauxeler nicht aus der Ruhe bringen dürfte. Schließlich ist der Coach mit allen Wassern gewaschen und schon seit mehr als 20 Jahren Teil des Profigeschäfts. 2006 stieg Hecking mit Alemannia Aachen in die Bundesliga auf. Bei Hannover 96, 1. FC Nürnberg, VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach blieb er bis 2019 im Oberhaus.

In dieser Zeit stand Hecking in insgesamt 418 Bundesliga-Partien an der Seitenlinie. Damit kann er mit Abstand die meiste Erfahrung aller aktuellen Erstliga-Trainer in Deutschland vorweisen. Zum Vergleich: Marco Rose ist der zweiterfahrenste Coach unter Heckings 17 Kollegen. Er kommt auf 171 Spiele.





Die meisten Partien absolvierte Hecking mit dem VfL Wolfsburg. Von Anfang 2013 bis Oktober 2016 coachte er die Niedersachsen in 165 Pflichtspielen und gewann 2015 den DFB-Pokal.

Was das Alltime-Ranking der erfahrensten Bundesliga-Trainer betrifft, winkt Hecking durch den Job in Bochum ein Platz in den Top-Ten. Aktuell belegt er Rang elf, doch Christoph Daum auf dem zehnten Platz ist nur sieben Spiele entfernt.

Bundesliga: So viel Erfahrung haben die aktuellen Trainer

8 Spiele: Marcel Rapp (Holstein Kiel)

9 Spiele: Vincent Kompany (FC Bayern)

9 Spiele: Julian Schuster (SC Freiburg)

9 Spiele: Alexander Blessin (FC St. Pauli)

9 Spiele: Nuri Sahin (Borussia Dortmund)

22 Spiele: Bo Henriksen (Mainz 05)

36 Spiele: Jess Thorup (FC Augsburg)

42 Spiele: Frank Schmidt (1. FC Heidenheim)

45 Spiele: Dino Toppmäller (Eintracht Frankfurt)

68 Spiele: Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

77 Spiele: Ole Werner (Werder Bremen)

85 Spiele: Gerardo Seone (Borussia Mönchengladbach)

104 Spiele: Bo Svensson (Union Berlin)

119 Spiele: Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart)

119 Spiele: Ralph Hasenhüttl (VfL Wolfsburg)

134 Spiele: Pellegrino Matarazzo (TSG Hoffenheim)

171 Spiele: Marco Rose (RB Leipzig)

418 Spiele: Dieter Hecking (VfL Bochum)