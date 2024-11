Der VfL Bochum enttäuscht derzeit auf ganzer Linie. Da dürfte diese von Gerrit Holtmann aufgestellte Bundesliga-Bestmarke auch kein Trost sein.

Beim VfL Bochum folgte zuletzt ein Tiefpunkt auf den nächsten. Zuletzt musste der Revierklub die heftige 2:7-Pleite bei Eintracht Frankfurt hinnehmen. In der Partie am Samstag ist es Gerrit Holtmann aber immerhin gelungen, eine neue Bestmarke in der Bundesliga aufzustellen.

Der Bochumer Flügelspieler wurde im Sprint mit 36,74 km/h - kein Profi aus dem deutschen Oberhaus war seit Beginn der Datenerfassung zur Saison 2011/12 je schneller. Zuvor führte Sirlord Conteh vom 1. FC Heidenheim das Ranking an. Er lief am zweiten Spieltag dieser Saison 36,67 km/h schnell. Insgesamt haben bereits 23 Spieler die 36-km/h-Marke geknackt.

Für Holtmann, bekannt für sein hohes Tempo, dürfte der Geschwindigkeitsrekord in der aktuellen Situation aber nicht mal ein schwacher Trost sein. Denn der VfL belegt weiterhin sieglos den letzten Tabellenplatz. Und Holtmann kommt in dieser Saison kaum zum Zug.

Gegen Frankfurt wurde er nach einer guten halben Stunde für Maximilian Wittek eingewechselt. Es war erst der zweite Einsatz in dieser Spielzeit für den philippinischen Nationalspieler und Aufstiegshelden von 2021.

Womöglich gut für Holtmann: Mit Dieter Hecking steht seit diesem Montag der neue Trainer fest. Und der Außenbahnspieler erhält eine neue Chance, sich zu beweisen.

"Jetzt ist jeder gefragt. Keiner von uns darf sich rausnehmen und sich verstecken", betonte Holtmann nach dem Frankfurt-Spiel. "Ich kenne den Verein schon lange und bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir den Turnaround schaffen können."

Bundesliga: Die 10 schnellsten Spieler

1. Gerrit Holtmann (36,74 km/h)

2. Sirlord Conteh (36,67 km/h)

3. Karim Adeyemi (36,65km/h)

4. Lois Openda (36,64 km/h)

5. Jeremiah St. Juste (36,63 km/h)

6. Sheraldo Becker (36,57 km/h)

7. Alphonso Davies (36,53 km/h)

7. Nathan Ngoumou (36,53 km/h)

9. Moussa Diaby (36,62 km/h)

10. Achraf Hakimi (36,49 km/h)