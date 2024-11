Der VfL Bochum befindet sich in konkreten Gesprächen mit Dieter Hecking. Der 60-Jährige soll auf Peter Zeidler folgen und bis Saisonende übernehmen.

Der VfL Bochum steht kurz vor der Verpflichtung eines neuen Trainers. Nach Informationen dieser Redaktion befindet sich der Verein in konkreten Gesprächen mit Dieter Hecking. Auch das VfL-Magazin berichtet über Gespräche.

Der 60-Jährige ist derzeit vereinslos und soll bis Saisonende den kriselnden Bundesligisten übernehmen. Eine finale Entscheidung soll zeitnah folgen. Auch Friedhelm Funkel stand auf der Liste des VfL, nach Informationen dieser Redaktion gab es Kontakt.

Hecking passt perfekt in das vom Klub kommunizierte Profil, das der neue Trainer mitbringen soll. Der VfL Bochum suchte einen Trainer mit Erfahrung, einen, der schon mal in der Bundesliga aktiv war, einen, der eine Mannschaft aufrütteln kann, sich durchsetzt und voll und ganz mit der Aufgabe an der Castroper Straße identifizieren kann.

Hecking stammt gebürtig aus Castrop-Rauxel, kennt den VfL Bochum daher bereits aus seinen Kindertagen. Schon im Frühjahr kursierte sein Name rund um das Ruhrstadion, nachdem Thomas Letsch freigestellt worden war. Nun scheint sich eine Lösung mit ihm zeitnah abzuzeichnen. Die Verantwortlichen drängen auf eine schnelle Lösung, zumal die Auflösungserscheinungen der Mannschaft am Samstag bei der derben 2:7-Klatsche bei Eintracht Frankfurt ein weiteres Warnsignal an die Vereinsbosse war.

VfL Bochum: Hecking auch vorerst sportlich verantwortlich?

Zuletzt war Hecking in der zweiten Bundesliga aktiv. Beim 1. FC Nürnberg fungierte er als Sportvorstand und zwischendurch auch als Trainer. Entsprechend wäre er auch eine Lösung mit Weitblick für den Verein. Denn Hecking könnte die Aufgaben als sportlich Verantwortlicher vorerst mit wahrnehmen, bevor im Winter oder Frühjahr ein neuer Sportdirektor kommt. Möglich ist auch weiterhin, dass der VfL Bochum seine neu geschaffene Struktur wieder aufbricht und einen Geschäftsführer Sport einsetzen wird.





Sportlich ist die Lage beim VfL Bochum derzeit prekär. Mit nur einem Punkt aus neun Bundesliga-Spielen steht der Verein auf dem letzten Platz der Tabelle, hat bereits sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Mit Dieter Hecking meinen die Verantwortlichen nun offenbar den Trainer gefunden zu haben, der die Mannschaft aus der Situation befreien kann. Als Trainer machte er sich jedenfalls bei Borussia Mönchengladbach, dem VfL Wolfsburg und dem Hamburger SV einen Namen.