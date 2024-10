Neunter Spieltag, neunte Chance etwas zu holen für den VfL Bochum. Vor dem Spiel in Frankfurt ist nur klar: Der Druck wird größer, so langsam müssen Taten folgen.

Im August 2019 wechselte Cristian Gamboa von Celtic Glasgow zum VfL Bochum. Seitdem hat er viel erlebt. Aktuell spielt er im sechsten Jahr an der Castroper Straße.

Er hat den Aufstieg erlebt, dazu Last-Minute-Rettungen. Auch aktuell steht dem VfL das Wasser in der Fußball-Bundesliga bis zum Hals. Wir sind bereits im Oktober und die Mannschaft, die bereits einen Trainerwechsel hinter sich hat, wartet immer noch auf den ersten Pflichtspielerfolg.

Gamboa denkt aber gar nicht daran, aufzugeben. Er bleibt positiv, wie er am Rande einer Trainingseinheit unter der Woche betonte: "Es ist meine sechste Saison in Bochum. Ich habe schon viel erlebt, jetzt stehen wir nach acht Partien mit einem Punkt da. Wir kommen immer wieder. Die Frage ist, wann."

Wer so oft den Kopf auf der Schlinge ziehen konnte, der denkt sicher, es wird schon wieder klappen. Doch irgendwann reicht es nicht mehr, daher ist höchste Vorsicht geboten.





Gamboa gibt zu: "Wir sind sauer über die Situation, aber wir versuchen alles, um besser zu werden. Wir fokussieren uns auf Samstag, um die drei Punkte zu holen. Und dann wäre die Stimmung überall in Bochum besser."

Doch ein Dreier auf Frankfurt zu entführen, das wird am Samstag (2. November, 15:30 Uhr) alles andere als einfach. In der Bundesliga verlor die Eintracht keine Partie, im DFB-Pokal am Mittwoch wurde Gladbach sogar trotz langer Unterzahl bezwungen.

Gamboa zu den Erfolgsaussichten: "Es ist in jeder Partie in der Bundesliga realistisch, dass man was holt. Sonst müssten wir nicht nach Frankfurt fahren. Wir haben dort zuletzt gut ausgesehen. Wir brauchen die drei Zähler einfach."

Der Rechtsverteidiger, der zuletzt nicht mehr erste Wahl war, nach seiner Einwechslung gegen Bayern aber auf sich aufmerksam machen konnte, hofft darauf, dass die 90 Pokalminuten in langer Unterzahl vielleicht noch ein Faktor werden können am Samstag.

Sein Ausblick: "Wichtig ist, dass wir besser verteidigen. Das ist der Schlüssel. Wenn man Frankfurt sieht, haben sie einen Stürmer mit Omar Marmoush, der in Topform ist. Ich hoffe, sie sind nach dem Spiel im DFB-Pokal gegen Gladbach etwas müde." cb / gp