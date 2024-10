Bochums Interimstrainer Markus Feldhoff musste gegen den FC Bayern ein 0:5 moderieren. So sah er die Partie gegen den Rekordmeister.

Nach der letzten Niederlage bei der TSG Hoffenheim beurlaubte der Fußball-Bundesligist VfL Bochum Trainer Peter Zeidler und Sportdirektor Marc Lettau.

Interimsweise haben Markus Feldhoff und Murat Ural die Mannschaft übernommen und auf die erste Partie nach dem Zeidler-Aus vorbereitet. Es gibt sicherere dankbare Aufgaben als zunächst gegen den Rekordmeister Bayern München antreten zu müssen.

0:5 hieß es für den VfL nach 90 Minuten, Bochum steht weiter auf dem letzten Tabellenplatz, trotzdem gab es von Feldhoff nach dem Spiel auch Lob. "Ich würde das Spiel zweigeteilt betrachten. Großes Kompliment an die Mannschaft für die erste Halbzeit. Wir hatten die Chance durch Moritz Broschinski, früh in Führung zu gehen. Die Idee war, durch schnelles Umschaltspiel zu Chancen zu kommen. Das Tor hätte uns einen großen Schub gegeben. Leider haben wir durch Standardsituationen zwei Gegentore kassiert. Wenn du gegen den FC Bayern aus dem Spiel heraus wenig zulässt, ist es ärgerlich, durch zwei Standards mit 0:2 hinten zu liegen. Broschinski hatte noch eine weitere gute Torchance. Ansonsten weiß jeder, dass du wahrscheinlich verloren hast, wenn du gegen Bayern mit 0:2 hinten liegst."

Nach der Pause wollte der Interimscoach sehen, dass seine Elf sich nicht aufgibt und dem Publikum zeigt, dass sie weiter alles versucht. Feldhoff: "In der zweiten Halbzeit haben wir uns bestmöglich gewehrt. Doch bei Bayern kommen auch von der Bank Spieler, die die gleiche Qualität haben, hungrig sind und nachlegen wollen. Gegen Bayern kann man 0:5 verlieren – auch wenn wir es uns anders erhofft haben."





Während Feldhoff die erwartete Niederlage einstecken musste, war Bayern-Trainer Vincent Kompany zufrieden über die Reaktion seiner Elf auf die Niederlage unter der Woche in der Champions League beim FC Barcelona: "Wir wussten, dass es in Bochum schwer wird. Von den letzten drei Spielen hier haben wir zwei Spiele verloren. In der ersten Halbzeit haben wir eine große Torchance zugelassen. Ansonsten finde ich gut, dass wir ruhig und geduldig geblieben sind. Bochum war sehr aggressiv, hat hoch gepresst. Sie waren bereit und haben gekämpft. Doch ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen, dass wir so geduldig geblieben sind. Von der ersten bis zur letzten Minute sind wir konzentriert geblieben und haben unseren Job erfüllt. Wir sind happy über das Ergebnis und dass wir nun wieder Tabellenführer sind."