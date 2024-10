In einer neuen Folge unseres Talks Inside VfL sprechen wir über das Bierverbot und die sportliche Entwicklung des VfL Bochum.

Als Schlusslicht der Bundesliga geht der VfL Bochum in das nächste Pflichtspiel bei der TSG Hoffenheim. Auch im Test gegen den Zweitligisten 1. FC Köln blieb das Team von Trainer Peter Zeidler ohne Erfolgserlebnis.

Der muss sich nach sieben Spielen ohne Sieg jetzt auch noch darüber Gedanken machen, ob es nach Spielen ein Bier in der Kabine geben darf - oder eben nicht.

Darüber diskutieren Moderatorin Annalena Fedtke mit Radio-Reporter Günther Pohl und WAZ-Reporter Markus Rensinghoff in unserer neuen Folge von „Inside VfL – der Stadtwerke Bochum-Talk von WAZ und Radio Bochum“.

Die drei blicken zunächst zurück auf den Test gegen den 1. FC Köln. „Da habe ich viele gute Sachen gesehen“, sagt Pohl. „Moritz Kwarten war, auch Moritz Broschinski.“

Kurz nach dem Test aber bestimmte ein anderes Thema die Diskussion rund um den VfL Bochum. Es wurde öffentlich, dass Trainer Zeidler den Spielern das Bier nach den spielen in der Kabine gestrichen hat. Rensinghoff hat an dieser Stelle vor allem ein Problem damit, dass diese Information über an die Öffentlichkeit gelangt ist. „So etwas hilft doch nicht. Es macht aber deutlich, dass beim VfL Bochum derzeit nicht alles rund läuft. Die Frage ist, wer ist der Maulwurf beim VfL Bochum?“

