Der VfL Bochum wartet weiter auf ein Erfolgserlebnis. Nach der Sieglosserie in der Bundesliga gab es auch gegen Köln eine Pleite. So sah der Trainer die 90 Minuten.

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat den Test gegen den Zweitligisten 1. FC Köln mit 2:3 verloren. Für den VfL trafen Moritz Kwarteng zum 1:1 und Moritz Broschinski zum 2:1 kurz nach der Pause. Das 2:3 fiel mit der letzten Aktion - hier sah Keeper Timo Horn, der zuvor einige Male glänzend reagierte, nicht glücklich aus.

Nach dem Spiel bilanzierte der Ex-Kölner Horn: "Das ist ärgerlich. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, hätten auch noch Tore erzielen können. Alle konnten sich zeigen, daher war es trotz der Niederlage ein guter Test, der Mut macht für die kommenden Wochen. Beim 2:3 kam der Ball gut rein, es war schwer rauszukommen. Dann hab ich versucht, im Gewühl die Hand noch an den Ball zu bekommen."

Was nicht gelang, daher konnte kein Erfolgserlebnis gefeiert werden, auch kein Teilerfolg. VfL-Kapitän Anthony Losilla bilanzierte: "Leider war es wieder ein Spiel, das wir nicht gewonnen haben. Ein Sieg hätte uns gutgetan. Es waren aber auch ein paar gute Sachen dabei."

Was schlecht war: Nach neun Minuten musste Maximilian Wittek nach dem 0:1 verletzt raus. Es bestand der Verdacht einer Fraktur am Zeh. Dieser bestätigte sich zum Glück nicht.

Was VfL-Trainer Peter Zeidler nicht schmecken würde. Zu den 90 Minuten gegen den FC sagte er: "Ich glaube, 60 Minuten war es ein Testspiel, danach war es eher ein Freundschaftsspiel. Die letzten 30 Minuten haben viele junge Spieler die Möglichkeit bekommen, sich zu zeigen, da war es kein richtiger Test mehr. Das hat mir nicht so gefallen. Wir wollten gewinnen, aber wir sollten das 2:3 auch nicht zu hoch hängen."

Denn seine Mannschaft war lange gut in der Partie, es gab zwei Aluminium-Treffer, bei denen die Bochumer Pech hatten. Nach etlichen Wechseln fiel dann das 2:3 in der Nachspielzeit. Zeidler: "Ich habe auch ein paar interessante Sachen gesehen, viele Jungs haben da gespielt, wo sie so noch nicht zum Einsatz gekommen sind." cb / gp