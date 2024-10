Der VfL Bochum hat sich für die Länderspielpause einen namhaften Gegner herausgesucht. Das Testspiel findet allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

In der Bundesliga läuft es noch gar nicht für den VfL Bochum. In der Länderspielpause soll sich das Team von Trainer Peter Zeidler jetzt gegen einen Zweitligisten stellen. Am Donnerstag, 10. Oktober, 13 Uhr, trifft der VfL Bochum auf den 1. FC Köln.

Gespielt wird in der Domstadt - allerdings ohne Zuschauer. Die Fans können aber via Livestream, den der VfL über die vereinseigenen Kanäle anbietet, das Spiel verfolgen.

Die Kölner sind solide, aber ausbaufähig in die Zweitligasaison gestartet, stehen mit zwölf Punkten aus acht Spielen auf Platz sieben. Ganz anders der VfL Bochum. Bei dem Zeidler-Team läuft es noch überhaupt nicht. Mit gerade einmal einem Punkt aus sechs Spielen ist der VfL Letzter in der Bundesliga.

Am vergangenen Wochenende setzte es für die Bochumer eine 1:3-Heimpleite gegen den VfL Wolfsburg. "Wir kannten den Plan von Wolfsburg – unser Pressing mit vielen langen Bällen auf ihre schnellen Spitzen zu überspielen. Das war für uns keine Überraschung. Unser Plan ist aber in den 20 Minuten gut, sogar sehr gut aufgegangen. Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass wir den Elfmeter bekommen hätten, aber die Entscheidung war richtig. Zu unserem Unglück fällt fast im Gegenzug das 0:1. Das war schon ein Schock", sagte Zeidler im Anschluss.

Der Bochumer Coach bilanzierte letztendlich: "In der Halbzeit gingen die Köpfe bei der Mannschaft weit nach unten, aber wir haben die Jungs wieder aufgebaut. Natürlich hatte Wolfsburg weiterhin gefährliche Aktionen, durch ihre langen Bälle auf die Spitzen. Aber wir sind in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel gekommen. Zu diesem Zeitpunkt war aus meiner Sicht verdient, dass wir das 1:2 gemacht haben. Wir haben die Zuschauer mitgenommen und wollten natürlich den zweiten Treffer machen. Das hätte sich die Mannschaft Meinung nach verdient, aber durch das 1:3 wurde das Spiel dann früher beendet. Wir müssen Wolfsburg gratulieren, unsere Mannschaft hat aber eine gute Reaktion gezeigt."