Der VfL Bochum muss erneut ohne mehrere Defensivspieler auskommen. So sieht Coach Peter Zeidler die Lage vor dem Wolfsburg-Spiel.

Nächster Versuch: Am Samstag (15:30 Uhr) will der VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga den ersten Dreier landen. Es geht im Ruhrstadion gegen den VfL Wolfsburg. Und so sieht VfL-Trainer Peter Zeidler die Ausgangslage vor den 90 Minuten.

Peter Zeidler über...

... die beiden Außenverteidiger Passlack und Wittek: „Die beiden sind Stammspieler und Symbolfiguren geworden. Wenn sie in der Entwicklung so weiter machen, dann helfen sie auch der Mannschaft noch besser."

... den Gegner: "Wolfsburg war in dieser Saison schon oft nah dran, sie haben bereits gegen viele Topteams gespielt. Wir wollen aber unser erstes Erfolgserlebnis holen, dazu braucht es eine richtig gute Leistung. Aber wir sind bereit dafür.“

... die Torwartfrage: "Patrick Drewes wird spielen, er ist ein hervorragender Torwart und hat die Unterstützung von uns allen. Ich muss aber auch sagen, dass die gesamte Torhütergruppe sehr gut harmoniert und zusammenarbeitet."

... das Personal: "Ivan Ordets hat schon in der letzten Woche mit der Mannschaft trainiert. Nun sind wir nochmal eine Woche weiter. Er fühlt sich gut. Die Chance ist gut, dass er morgen sogar von Anfang an spielt. Samuel Bamba konnte in den letzten Tagen aufgrund einer Erkältung nicht trainieren, er wird morgen nicht im Kader stehen. Wir hoffen, dass er am Montag wieder dabei sein kann. Bernardo hat noch nicht mit den Jungs trainiert. Stand heute können wir auch nicht konkret sagen, wann er wieder zum Einsatz kommt. Das müssen wir gemeinsam mit den Ärzten und Physios besprechen. Lukas Daschner hat gut trainiert, wir werden ihn wieder mit ins Aufgebot nehmen. Erhan Masovic war längere Zeit nicht im Training, er trainiert nun zwar wieder, er wird aber morgen nicht dabei sein."

... seine Mannschaft: "Ich konzentriere mich auf die Entwicklung der Mannschaft, auf gute Trainingsleistungen. Die Mannschaft will. Sie freut sich, wie unsere Fans auch, auf dieses Spiel morgen."

So könnte der VfL Bochum gegen den VfL Wolfsburg spielen

Drewes - Passlack, Ordets, Medic, Wittek - Sissoko, Losilla, Bero - de Wit - Boadu, Hofmann

Es fehlen: Bernardo (Knieverletzung), Riemann (nicht berücksichtigt), Bamba (Erkältung), Bernardo, Masovic (Rückstand)