In den letzten beiden Jahren dauerte es bis zum neunten und zehnten Spieltag, ehe der VfL Bochum in der Bundesliga erstmals gewann. Das sollte sich nicht wiederholen.

Die Misere des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum ist auch eine Misere der Angreifer. Bisher gab es in den fünf Partien in der Fußball-Bundesliga und beim DFB-Pokal-Aus bei Zweitligist Jahn Regensburg nur ein Stürmertor.

Das erzielte Myron Boadu - der Rest wartet noch auf das erste Erfolgserlebnis. Was auch auffällt: Bisher trifft der VfL nur vor der Pause, nach dem Wechsel ging bisher noch gar nichts.

Die nächste Chance, das zu ändern, gibt es am Samstag (15:30 Uhr), wenn der VfL Bochum zu Hause auf den VfL Wolfsburg trifft. Bochums Angreifer Philipp Hofmann ist sich der Lage bewusst, in der sich die Mannschaft befindet. "Wir wissen, wo wir stehen, das hat auch seine Gründe. Wir haben uns das alle nach der Vorbereitung und den Testspielen anders vorgestellt. Da sah es gut aus. Aber Bundesliga ist eben was anderes, wir haben zwar teils gut gespielt, doch die Ergebnisse zählen. Die passen nicht, daher ist es klar, dass der Druck auch größer wird. Jetzt wollen wir endlich den ersten Sieg feiern. Wir werden alles dafür geben."

Auch der Gegner steht unten in der Tabelle, hatte auch ein dementsprechend schwieriges Auftaktprogramm. Das darf den VfL Bochum alles nicht interessieren, denn man kann nicht immer die große Aufholjagd starten.

Vor einem Jahr gab es den ersten Sieg am zehnten Spieltag, davor in der Saison am neunten Spieltag. Immer geht sowas nicht gut, daher müssen die Bochumer schnell liefern.

Hofmann: "Beim BVB war es eigentlich schon richtig gut. Jetzt wird es mindestens genauso schwer. Wir müssen endlich unsere Leistung über 90 Minuten abrufen und nicht nur über 45 oder 60 Minuten. Das ist die Herausforderung derzeit."

Zudem muss der VfL bei allem Druck einen kühlen Kopf bewahren, nicht leicht, wenn man früh mit dem Rücken zur Wand steht. Der Stürmer schaut voraus: "Wir müssen so auftreten, wie in Dortmund in der ersten Halbzeit, wo gekämpft wurde, jeder für den anderen da war. Auch, dass wir nach vorne mit Risiko gespielt haben. Wenn wir das über 90 Minuten hinbekommen, zudem gut verteidigen, dann haben wir gute Chancen." cb / gp