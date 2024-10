Stotterstart beim VfL Bochum. Anthony Losilla muss bei seinen Sportbesuchen derzeit viele Fragen zur VfL-Krise beantworten.

Auf den ersten Blick möchte man meinen, dass der VfL Bochum am Samstag (15:30 Uhr) einen passenden Gegner bekommt, wenn es darum geht, endlich den ersten Dreier der Saison einzufahren.

Denn der VfL Wolfsburg hat selber auch erst vier Punkte auf dem Konto, die gab es gegen Aufsteiger Holstein Kiel. Doch ein Blick auf das Startprogramm der Wolfsburger zeigt.

Mit den Bayern, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart mussten die "Wölfe" auch schon gegen die großen der Bundesliga ran. Das mit mäßigem Erfolg, nur gegen Stuttgart gab es einen Teilerfolg.

Aber auch Wolfsburg wird sich denken: Ab jetzt müssen wir punkten. Vor den 90 Minuten im Ruhrstadion sagt Kapitän Anthony Losilla: "Wir haben am Samstag wieder eine Gelegenheit, drei Punkte zu holen. Wolfsburg wird eine harte Aufgabe, sie hatten schon starke Gegner, sie haben immer knapp verloren. Sie sind stabil, kommen mit Geschwindigkeit über die Außen."

In der Tat verlor Wolfsburg auch gegen die Großen nur knapp, immer mit einem Tor Unterschied. Auch die Bochumer konnten sich bisher teuer verkaufen, am Ende aber fast immer ohne Ertrag. Beim BVB reichte selber ein 2:0 nicht aus, Losilla weiß: "Wir haben immer wieder gute Phasen, wir werden auch am Samstag unser Bestes geben."

Damit die Fragen in Zukunft wieder angenehmer werden. Losilla verbringt seine Freizeit gerne bei anderen Sportaktivitäten in Bochum, sei es beim Basketball oder anderen Spielen des VfL. Er berichtet: "Natürlich wird man mit dem Start konfrontiert, denn das interessiert die Leute hier in Bochum. Das gehört dazu, die Leute haben aber Respekt, das ist sehr wichtig."

Unter anderem ein Tuschelthema: Die Mannschaft sei nicht richtig fit, doch dazu will sich der Kapitän der Bochumer nicht äußern. Seine Ansage: "Es ist klar, dass die Leute die Lage kritisieren. Aber ich werde nicht über Themen wie Fitness sprechen. Auch wenn es legitim ist, dass die Leute wissen wollen, wie die Lage bei uns ist." cb / gp