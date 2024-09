Der VfL Bochum ist weiter sieglos, ausgerechnet jetzt geht es zum BVB. Das sagt der Kapitän vor dem Derby am Freitag.

Nach dem dramatischen Rettungsfinale mit dem furiosen Rückspiel bei Fortuna Düsseldorf konnte der VfL Bochum spät die Klasse halten. Doch statt Euphorie aufgrund der unverhofften Rettung, stottert der VfL-Motor in der neuen Saison erheblich.

Klar, es gab einen großen Umbruch, man hat wichtige Spieler wie Kevin Stöger oder Patrick Osterhage verloren, der verletzte Bernardo fehlt sehr. Trotzdem war mit dieser mageren Ausbeute nach fünf Pflichtspielen nicht zu rechnen.

Das Aus im DFB-Pokal beim Zweitligisten Jahn Regensburg, dazu vier Bundesliga-Spiele ohne Sieg, den einzigen Punkt gab es zuletzt im Heimspiel gegen Holstein Kiel. Auch dieses Remis glich einer großen Enttäuschung, der Befreiungsschlag wurde erneut verpasst.

VfL-Kapitän Anthony Losilla bringt es auf den Punkt: "Das war enttäuschend. Wir wissen, dass das nicht genug war. Wir müssen das verarbeiten und wir haben hart gearbeitet vor dem Spiel in Dortmund."

Das Derby wird am Freitag (20:30 Uhr) angepfiffen, zwei Teams treffen aufeinander, die was gutmachen wollen. Der VfL wartet weiter auf den ersten Sieg, der BVB will die 1:5-Blamage beim VfB Stuttgart gerade richten.

Daher weiß Losilla, was auf seine Mannschaft zukommt. Wird die Aufgabe unlösbar? "Wir fahren nicht dahin, um Zuschauer zu sein. Aber klar, es wird sehr schwer. Wir haben aber schon gezeigt, dass wir so einen Gegner ärgern können. Daher wird es richtig hart, aber nicht unlösbar."

Aber es fehlt an der Kompaktheit, wir lassen zu viele Chancen zu Anthony Losilla

Wobei die Bochumer vor allem den gesamten Defensivverbund unter Kontrolle bekommen müssen. Losilla weiß: "Kämpferisch kann man uns nichts vorwerfen. Jeder gibt Gas, jeder will. Aber es fehlt an der Kompaktheit, wir lassen zu viele Chancen zu."

Mut machen die letzten Auftritte beim BVB, auch Losilla erinnert sich an "viele gute Leistungen in Dortmund". Sein Zusatz mit Blick auf die bisher gezeigten Leistungen: "Aber wir brauchen in Dortmund einen besseren VfL Bochum als zuletzt."

Nur dann könnte sich das wiederholen, was es im April 2022 gab. Damals sicherte sich der VfL durch ein 4:3 in Dortmund den vorzeitigen Klassenerhalt. Losilla: "Das sind tolle Erinnerungen, damals haben wir den Klassenerhalt perfekt gemacht. Aber das ist Vergangenheit. Wir sind jetzt in einer ganz anderen Situation. Und ich bleibe optimistisch, im Fußball ist immer alles möglich." cb / gp