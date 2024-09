Peter Zeidler, Trainer des VfL Bochum, fand nach dem 2:2-Remis gegen Holstein Kiel deutliche Worte.

Einmal mehr waren die Spieler, Funktionäre und Fans des VfL Bochum nach 90 Bundesliga-Minuten enttäuscht. Auch gegen Aufsteiger Holstein Kiel konnte der VfL nicht gewinnen. Die Gäste schossen kurz vor Schluss noch das 2:2.

"Wir haben zu viele lange Bälle eingestreut, hatten wenig Kontrolle. Ab der 70. Minute waren wir dann wieder besser. Bei dem Gegentor kurz vor Schluss waren wir aber nicht konzentriert genug. Wir müssen die Führung am Ende über die Zeit bringen. Ob verdient oder unverdient, möchte ich nicht beurteilen. Ich denke aber, dass es ein gerechtes Ergebnis ist. Das Ziel war gegen Kiel, zu punkten. Das haben wir nur einfach geschafft, deshalb sind wir enttäuscht", sagte Peter Zeidler.

Überhaupt hatte der VfL - einmal mehr - gute und schlechte Phasen in den 90 Minuten. Vor allen Dingen am Anfang missfiel dem VfL-Trainer die Vorstellung seiner Schützlinge. Zeidler: "Mit unserer Leistung in den ersten 15 Minuten war ich nicht einverstanden. Wir haben zu pomadig gespielt, den Ball zu langsam nach vorn gebracht. Das hat mir gar nicht gefallen, und das ist auch nicht unsere Idee. Vielleicht auswärts, aber schon gar nicht zuhause. Darum habe ich dann auch reagiert. Wir hatten dann unsere Torchancen."

Doch der VfL konnte den Sack nicht zumachen, so dass der Aufsteiger am Ende über den Punktgewinn jubelte und die Bochumer enttäuscht in die Katakomben schlichen.





"Wir haben eine ausgeglichene erste Halbzeit gesehen. Der VfL hat in uns in unsere Hälfte reingedrückt. Wir haben aber oftmals gute Lösungen gefunden, haben Präsenz und Torgefahr ausgestrahlt. Das Tor haben wir dann super gemacht. Der VfL war in der Folge sehr effizient, hat aus drei Chancen zwei Tore gemacht. Wir hatten aber einige Möglichkeiten, um den Ausgleich früher zu erzielen", sagte Marcel Rapp, Cheftrainer von Holstein Kiel.

Der Gäste-Coach bilanzierte: "Deswegen war es dann verdient, dass wir den Ausgleich kurz vor Schluss erzielt haben. Auch der VfL hatte aber noch den Pfostenschuss. Wir müssen uns über den Punkt freuen. Es ist der erste Bundesliga-Punkt für eine Mannschaft aus Schleswig-Holstein. Wenn ich mir das Spiel im Nachhinein auf Video anschaue, denke ich, dass wir den Sieg verdient hätten. Aber das ist der Fußball. Großen Dank auch an unsere Fans, die uns fantastisch unterstützt haben. Wir sind auf dem richtigen Weg und gehen diesen Weg weiter."