Der VfL Bochum wartet weiter auf einen Sieg in dieser Saison. Am 4. Spieltag kam der VfL nicht über ein Remis gegen Aufsteiger Kiel hinaus.

2:2 gegen Holstein Kiel. Das ist für den VfL Bochum nach den Pleiten in Leipzig, gegen Mönchengladbach und in Freiburg enttäuschend. Gegen Aufsteiger Kiel sollte der erste Sieg her.

Doch daraus wurde nichts. Es sah bereits alles nach dem ersehnten Dreier für Bochum aus, doch Kiels Shuto Machino erzielte in der Schlussminute den 2:2-Endstand. Wir sprachen nach dem Spiel mit Marc Lettau.

Marc Lettau, Sportdirektor des VfL Bochum, über...

... das 2:2-Unentschieden gegen Holstein Kiel: "Wir sind in dieses Spiel gegangen, um dieses dann auch zu gewinnen. Das haben wir nicht geschafft und sind dementsprechend enttäuscht. Wir wiederholen uns, wenn wir wieder sagen, dass dieses Spiel verschiedene Phasen hatte - bessere und schlechtere. So war es auch in den vergangenen Begegnungen. Hinten heraus hatten wir gegen Kiel die Möglichkeiten weitere Tore zu erzielen, aber das beruht dann auf Gegenseitigkeit. Holstein hatte auch Möglichkeiten."

... die Defensivleistung: "Wir haben zu viele Chancen zu gelassen - in der Box, aber auch um den Sechzehner herum. Da müssen wir uns nächste Woche in Dortmund auf jeden Fall steigern."





... den erneuten Bundesliga-Fehlstart des VfL Bochum: "In den vergangenen beiden Jahren hat es sehr lange gedauert, bis wir das erste Mal dreifach gepunktet haben. Wir wollen das aber auch nicht so hoch lagern sondern das Spiel für sich analysieren. Wir hätten uns gegen Holstein Kiel gerne belohnt."

... das Positive: "Wir machen Fortschritte. Das steht außer Frage. Wir erarbeiten uns Torchancen, machen diese nur nicht rein. Wir müssen es einfach schaffen, unsere phasenweise gute Leistung konstant über 90 Minuten zu spielen und nicht immer diese wechselhaften Phasen haben."

... die Position von Trainer Peter Zeidler: "Wir haben jetzt den 4. Spieltag gespielt und werden mit ihm das Spiel, wie immer, am Tag danach analysieren und mit ihm in die Trainingswoche auf die Dortmund-Partie gehen." mit gp