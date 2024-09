Duell der punktlosen Teams in der Bundesliga. Der VfL Bochum trifft auf Holstein Kiel. VfL-Kapitän Anthony Losilla nimmt die Favoritenrolle an.

Anthony Losilla ist seit über zehn Jahren eine der großen Konstanten beim Fußball-Bundesligisten VfL Bochum. Daher ist es auch nicht das erste Mal, dass er einen Fehlstart miterlebt.

Was etwas neu ist: Obwohl der Routinier nicht verletzt ist, hat er schon einige Minuten verpasst. Im ersten Spiel in Leipzig musste er nach 71 Minuten runter, beim 0:2 gegen Gladbach war zur Pause Schluss. Zuletzt in Freiburg saß er 90 Minuten auf der Bank.

Trotzdem hat das Wort des Kapitäns natürlich weiterhin ein großes Gewicht, wir sprachen mit dem 38-Jährigen vor dem so wichtigen Kellerduell am Samstag (15:30 Uhr) gegen Holstein Kiel.

Anthony Losilla, in Freiburg konnte man erneut sehen, dass die Mannschaft noch sehr schwankend spielt. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Es stimmt, wir haben leider noch sehr unterschiedliche Phasen im Spiel. Es braucht einfach Zeit, auch wenn wir wissen, dass wir die nicht haben. Es gibt so viele neue Gesichter, da ist es normal, dass so ein Prozess dauert. Ich hoffe nur, es dauert nicht mehr sehr lange, bis der abgeschlossen ist.

Wie in den Vorjahren ist der Start misslungen. Gibt es Parallelen zu den Vorjahren?

Wir haben jetzt einen großen Umbruch im Sommer erlebt. Viele Sachen sind neu, daher brauchen wir noch etwas Zeit. Das ist die Erklärung, die ich aktuell habe. Fakt ist aber auch: Wir müssen eine Reaktion zeigen und die Punkte holen. Jede Saison ist anders, daher ist das schwer vergleichbar.

Samstag kommt mit Holstein Kiel ein Aufsteiger, der auch noch keinen Punkt holen konnte. Ist der VfL hier zum Siegen verdammt?

Jeder weiß, dass ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf zu uns kommt. Sind wir der Favorit? Natürlich, wenn man die vierte Saison in der Bundesliga spielt. Dann ist man eher der Favorit als der Aufsteiger. Aber wir sind beide in einer ähnlichen Situation und haben keine Punkte. Wir wollen jetzt zu Hause unbedingt die drei Punkte holen. Einfach wird das nicht, denn Kiel hat trotz des Fehlstarts auch Qualität. Wir müssen auch selbstbewusst an die Aufgabe rangehen, wir dürfen keine Angst haben, denn bisher haben wir alles knapp verloren. Und viele reden über ein Endspiel. Für mich ist das keins, auch wenn die Partie sehr, sehr wichtig ist.

Bisher standen die Fans hinter der Mannschaft. Wird das auch so sein, wenn es gegen Kiel nicht läuft?

Die Unterstützung ist sehr groß, dafür sind wir sehr dankbar. Wir brauchen diesen Support wie in jedem Jahr. Ich bin sicher, dass die Leute uns weiter unterstützen, auch wenn es schlecht läuft. cb / gp