Am Samstag (14. September, 15.30 Uhr) empfängt der SC Freiburg den VfL Bochum. Dieser SCF-Stürmer wird dann nicht mehr dabei sein.

Der ungarische Nationalspieler Roland Sallai wechselt vom Bundesligisten SC Freiburg zum türkischen Meister Galatasaray Istanbul. Der 27-Jährige kommt für eine Ablösesumme von sechs Millionen Euro nach Istanbul, wie Galatasaray mitteilte.

Sallai war 2018 für 4,5 Millionen Euro vom zypriotischen Klub Apoel Nikosia zum Sport-Club gekommen. Seitdem bestritt der Offensivmann 163 Pflichtspiele (27 Tore) für die Freiburger. Im Sommer nahm der 27-Jährige mit Ungarn an seiner zweiten Europameisterschaft teil.

"In den letzten Jahren hat sich die Mannschaft stetig weiterentwickelt und Roland war ein wichtiger Teil davon", sagt Vorstand Jochen Saier. "Roland hatte in der Vergangenheit des Öfteren mit einem Vereinswechsel geliebäugelt. Aufgrund der vertraglichen Situation und unserer aktuellen Kaderstruktur haben wir in der Gesamtabwägung einem Wechsel zugestimmt. Wir bedanken uns bei Roland für seinen Einsatz in intensiven sechs gemeinsamen Jahren und wünschen ihm in Istanbul nur das Beste."

Sallai selbst sagte: "Ich habe in Freiburg eine tolle Zeit erlebt. Wir waren erfolgreich in der Bundesliga, standen im Pokalfinale in Berlin und haben international gespielt. Hier habe ich mich zu einem gestanden A-Nationalspieler entwickelt. Dafür möchte ich Danke sagen. Freiburg wird immer eine prägende Station in meiner Karriere sein."

SC Freiburg: Trainer Schuster warnt vor dem VfL Bochum

Nach einem Sieg und einer Niederlage in der Bundesliga trifft Freiburg am Samstag (14. September, 15.30 Uhr) auf den VfL Bochum, der bis dato, inklusive dem DFB-Pokal-Aus, mit drei Pflichtspiel-Niederlagen in die Saison 2024/2025 startete.

"Natürlich hat Bochum keinen guten Start gehabt. Wir haben in der vergangenen Woche ausführlich über sie gesprochen, auch mit Patrick Osterhage, und uns allen ist klar, dass wir gegen jeden Gegner von Beginn an voll da sein müssen. Die Bochumer können sehr unangenehm sein, wir müssen unsere Lösungen finden und das traue ich meiner Mannschaft zu", sagte SCF-Trainer Julian Schuster vor der Begegnung.