Vier Profis des VfL Bochum waren in der Länderspielpause nicht an der Castroper Straße, sondern bei ihren Nationalteams. Wir liefern einen Überblick.

Die erste Länderspielphase der noch jungen Saison ist vorbei. Am Wochenende steht wieder der Ligaalltag vor der Tür. Der VfL Bochum reist am 3. Bundesliga-Spieltag zum SC Freiburg (Samstag, 14. September, 15.30 Uhr). Vier Spieler der Bochumer waren in der Länderspielpause für ihre Auswahlteams im Einsatz.

Verteidiger Tim Oermann wurde erstmals überhaupt für die deutsche U21-Nationalmannschaft nominiert. In der Qualifikation zur Europameisterschaft standen zwei Partien für die Elf von Trainer Antonio di Salvo auf dem Programm. Beim 5:1-Erfolg gegen Israel saß Oermann 90 Minuten auf der Bank und durfte noch nicht debütieren.

Das sollte sich sechs Tage später jedoch ändern. In Estland meisterte der DFB-Nachwuchs die nächste Hürde auf dem Weg zur EM-Endrunde. Mit 10:1 ließ die deutsche U21 den Esten keine Chance. Doppelte Freude für Oermann, der in der 76. Minute ins Spiel kam und sich von nun an U21-Nationalspieler nennen darf. Die di Salvo-Elf bleibt damit in der Quali weiterhin unbesiegt und führt die Gruppe vor Polen an.

Für Matus Bero und die Slowakei standen zwei Partien in der Nations League an. Zunächst hieß der Gegner Estland. Tomas Suslov erzielte in der 70. Minute den Führungstreffer für die hochüberlegenen Slowaken. 13 Minuten später kam auch Bero in die Partie und half erfolgreich dabei mit, die knappe Führung über die Zeit zu bringen. Beim 2:0-Heimsieg der Slowaken gegen Aserbaidschan am Sonntagabend kam der Mittelfeldspieler nicht zum Einsatz. Freuen konnte er sich dennoch, teilen sich die Slowaken doch gemeinsam mit Schweden die Tabellenführung in Liga C.

Neuzugang Baldé läuft zweimal für Guinea auf, Elezi ohne Einsatz für Nordmazedonien

Die weiteste Reise der Profis unternahm Aliou Baldé. Der Flügelflitzer trat mit Guinea im Rahmen der Qualifikation für den Afrika Cup an. Zwei Partien, zwei Länderspieleinsätze und somit eine optimale Ausbeute für den Neuzugang. Wenn auch nicht punktemäßig, denn in Kinshasa musste sich Guinea der Demokratischen Republik Kongo mit 0:1 geschlagen geben. Baldé wurde in der 52. Minute eingewechselt.

Auch im zweiten Spiel blieb Guinea ohne Zähler. Gegen Tansania besiegelte ein später Gegentreffer die 1:2-Niederlage. Baldé stand diesmal von Beginn an auf dem Feld und wurde nach 75 Minuten – beim Stand von 1:1 – ausgewechselt.

Agon Elezi war ebenfalls unterwegs. Mit der Auswahl Nordmazedoniens standen ebenfalls Begegnungen in der Nations League auf dem Programm. Elezi kam allerdings sowohl auf den Färöer Inseln (1:1) als auch gegen Armenien (2:0) nicht zum Einsatz.