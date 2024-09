Die BVB-Brasilianer-Connection lebt. Vor dem Abschiedsspiel von Lukasz Piszczek und Jakub Blaszczykowski haben Dede und Felipe Santana mit Borussia Dortmunds Yan Couto gegrillt.

Am Samstag (17.00 Uhr) findet das Abschiedsspiel der langjährigen BVB-Spieler Lukasz Piszczek und Jakub Blaszczykowski statt. Auch die Vereinslegenden Dede und Felipe Santana werden dann dabei sein.

"Ich freue mich auf alle meine ehemaligen Mitspieler. Einfach auf alle, da will ich gar keinen herausheben", sagte Dede im Gespräch mit RevierSport. Und natürlich auch auf Jürgen Klopp. "Ihn habe ich länger nicht gesehen", meinte der ehemalige Linksverteidiger von Borussia Dortmund.

Zwei Tage vor dem Spiel haben die beiden ehemaligen Borussen-Brasilianer sich aber zunächst einmal um den "Neuen" gekümmert. Denn zusammen mit einem Freund luden Dede und Santana am Donnerstag den erst im August verpflichteten Landsmann Yan Couto zum Grillen ein.

Dede will sich künftig um die schnelle Integration des 22-Jährigen bemühen, der wie er Außenverteidiger ist. Nur auf der rechten Seite. "Er ist ein sehr netter Junge", urteilte Dede. "Und ein guter und intelligenter Fußballspieler sowieso." Er habe den brasilianischen Nationalspieler bereits in den letzten Jahren beobachtet und ist sehr angetan von ihm. "Ich werde für ihn da sein, wenn er Hilfe benötigt", bekräftigt der 46-Jährige. Schließlich kennt er die Situation, als junger Spieler fern der Heimat zu spielen. Allerdings hat Couto bereits Stationen in England, bei Manchester City, sowie in Spanien und Portugal hinter sich.

Ein Bundesligaspiel hat Couto noch nicht absolviert. Aber auch so ist Dede mit dem Saisonstart unter Neutrainer Nuri Sahin zufrieden. "Nuri bringt eine neue Philosophie und Mentalität ins Team. Das dauert natürlich, bis alles funktioniert. Aber ich finde der Start ist unter diesen Umständen sehr gelungen und wir können in diesem Jahr viel vom BVB erwarten."

Können die Anhänger der Schwarzgelben auch beim Abschiedsspiel am Samstag viel von Dede erwarten? "Mal schauen, wie lange ich durchhalte", lacht der 46-Jährige.