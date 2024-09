Das wäre mal ein Wechsel gewesen. Dortmunds Giovanni Reyna soll vor einer Leihe zum VfL Bochum gestanden haben, nun musste er eine Länderspielreise abbrechen.

Wie die "Bild" berichtet, gab es im Sommer fast einen irren Wechsel im Revier. So soll sich der VfL Bochum um eine Leihe von BVB-Star Giovanni Reyna bemüht haben.

Nach seiner Leihe zu Nottingham Forest hat er sich am Ende aber dafür entschieden, dass er sich beim BVB durchsetzen will. Dabei hatte er sich nach Infos der "Bild" schon dazu entschieden, dass er versuchen will, seine Karriere beim VfL wieder auf den richtigen Weg zu bringen.

Für die Bochumer wäre diese Leihe ein Knaller gewesen, jetzt muss man ohne den US-Nationalspieler planen, der am ersten Spieltag für den BVB zumindest eingewechselt wurde. Der 21-Jährige, dessen Marktwert von 42 Millionen Euro auf 18 Millionen Euro gesunken ist, wurde beim 2:0 gegen Eintracht Frankfurt in den letzten neun Minuten eingesetzt. Beim 0:0 bei Werder Bremen stand er ohne Einsatz im Kader.

Aktuell weilt er bei seiner Nationalmannschaft und dort hat er sich verletzt. Daher steht es noch nicht fest, ob er im kommenden Spiel gegen den 1. FC Heidenheim mitwirken kann.

Reyna musste das Trainingslager der US-Nationalmannschaft wegen dieser Blessur vorzeitig verlassen. Der 21 Jahre alte Profi von Borussia Dortmund hat sich nach ersten Untersuchungen eine Leistenzerrung zugezogen, wie der US-Fußballverband mitteilte. Reyna zählte zum Kader für das Freundschaftsspiel der USA gegen Kanada.

Der Mittelfeldspieler hat bislang 122 Pflichtspiele für den BVB absolviert. Er stagnierte allerdings auch aufgrund mehrerer Verletzungen in seiner Entwicklung. Nun wirft ihn eine Blessur erneut zurück.

In der Saison 2020/21 startete er richtig durch, damals lief er in der Bundesliga 32 Mal für den BVB auf (vier Tore, sieben Vorlagen). Es folgten in den kommenden beiden Jahren nur 1050 weitere Ligaminuten (neun Tore, drei Vorlagen), so dass Reyna, der noch bis 2026 beim BVB unter Vertrag steht, nun eine wichtige Saison ansteht, da er auch in der letzten Saison fast nur als Einwechselspieler eine Rolle spielte. Das soll sich nun ändern, Reyna hat für sich entschieden, dass er es beim BVB noch einmal wissen will.