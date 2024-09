Drei Pflichtspiele und weder ein Sieg noch ein Tor: Der VfL Bochum hat einen Fehlstart in die neue Saison hingelegt. Doch die Spieler geben sich zuversichtlich.

Einmal mehr erlebte der VfL Bochum in der noch jungen Spielzeit 2024/2025 eine Enttäuschung. Nach dem DFB-Pokal-Aus in Regensburg, der bitteren 0:1-Niederlage in Leipzig folgte ein 0:2 daheim gegen Borussia Mönchengladbach. Ein verdienter Sieg der Gäste.

Trotz des Fehlstarts in die neue Serie stecken die VfL-Profis nicht auf. Sie geben sich zuversichtlich, was die nächsten Wochen betrifft.

"Wir hatten uns vor der Partie viel vorgenommen und wollten mit einem guten Ergebnis in unser erstes Heimspiel starten. Leider hat es nicht geklappt. Das ist ein Lernprozess, unsere Köpfe werden jetzt nicht nach unten gehen. Wir sind motiviert, haben das Selbstvertrauen und wissen, dass der Fußball, den wir spielen wollen, erfolgreich sein wird. Wir glauben an unseren Weg", betonte Defensivspezialist Felix Passlack nach dem Spiel.

Ähnlich sieht dies Bochums Zugang aus den Niederlanden - Dani de Wit: "Wir hatten uns vorgenommen, ein besseres Spiel zu zeigen und die drei Punkte zu holen. Die ersten 20 Minuten hat es noch ganz gut geklappt, wir haben mehr Zweikämpfe gewonnen und hätten uns daraus Torchancen erspielen können. Danach hat sich Gladbach besser aus unserem Pressing herausspielen können. Da waren wir immer einen Schritt zu spät, was es für uns erschwert hat. Für die zweite Halbzeit hatten wir uns dann mehr vorgenommen und wollten unsererseits Chancen kreieren. Das haben wir aber nicht gut gemacht. Drei Spiele, null Tore, das ist einfach nicht gut genug und nicht das, was wir von uns erwarten. Da müssen wir uns in den nächsten Spielen steigern."

Wir wissen, dass es wieder ein schwieriges Jahr wird und müssen weiterarbeiten Philipp Hofmann

Philipp Hofmann war derjenige, der noch die beste Torchance auf Bochumer Seite hatte. Doch der Ball landete nicht im Netz. Die Gladbacher sollten dafür zweimal einnetzen.

Hofmann analysierte: "Das 0:0 zur Halbzeit war aus meiner Sicht leistungsgerecht. Dann kamen wir gut aus der Pause raus und wollten direkt nochmal den Gegner stressen. Wir kamen aber wieder nur zu Halbchancen und nicht zu klaren Torchancen. Auf der anderen Seite verteidigen wir es dann nicht gut, Gladbach macht es clever und hat es sehr erwachsen gespielt. Wir wissen, dass es wieder ein schwieriges Jahr wird und müssen weiterarbeiten."