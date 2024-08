Liveticker: Der total parteiische Ticker zu VfL Bochum gegen Gladbach

Auf geht´s Bochum! Hier wird heute mit der Bochum-Brille getickert. Der erste Dreier soll her. Wo sonst, wenn nicht im eigenen Wohnzimmer.

84. Was für ein Ding von Wittek! Das Aluminium rettet diesmal die Borussia. War ja klar.

78. Das könnte es gewesen sein.. Reitz erobert den Ball und dann geht es schnell, am Ende revanchiert sich Kleindienst und legt für Honorat quer - 0:2...

72. Drewes! Eine großartige Parade des VfL-Keepers, der die Bochumer gegen Weigls Fernschuss noch im Spiel hält.

67. Jetzt ist es dann hinten passiert... Honorat bringt den Ball an den zweiten Pfosten, wo Kleindienst komplett blank ist. Sein Kopfball geht ins leere Tor. Mist!

65. Ahhhh! Eine Flanke findet den Kopf von Hofmann, der aber überrascht wird und den Kopfball nicht drücken kann. Da war mehr drin! Nun kommt auch Daschner für den Angreifer.

56. Jetzt rettet uns nach dem Schiri auch das Aluminium. Honorat bekommt den Ball durchgesteckt und zieht aus unfassbar spitzem Winkel ab - der landet aber am kurzen Pfosten, der Nachschuss von Sander ans Außennetz.

54. Alles gut, weiter geht es.

52. Puh! Der Ball zappelt im Bochumer Netz, doch der Treffer zählt nicht. Abseits. Der VAR wirft aber nochmal einen Blick drauf. Bitte nicht...

51. Balde macht einen sehr guten Auftritt. Mit diesem wuseligen Spieler haben die Gladbacher Verteidiger mehr Probleme als zuvor.

47. Klasse erste Aktion von Balde, der den Ball links hat und knapp am langen Pfosten vorbei zieht. Kurz darauf verfehlt auch Boadu. Da hätten wir die Gladbacher fast eiskalt erwischt.

46. Es geht weiter. Zwei neue Kräfte kommen beim VfL: Myon Boadu und Aliou Balde ersetzen Losilla und Boschinski.

45. Halbzeit! Es geht ohne Treffer in die Pause. Nach einem starken Beginn der Bochumer kam auch Gladbach immer besser in der Partie an. Doch bevor es richtig gefährlich wird, ist immer ein VfL-Bein dazwischen. Der Einsatz stimmt.

42. In wenigen Minuten geht es in die Kabinen, passiert hier noch was? Eine Gladbacher Ecke kann Medic klären.

37. Gerade passiert nicht viel. Nach den Minuten vorher aber auch erstmal besser.

30. Die letzten Minuten sehen unsere Jungs leider gar nicht gut aus, Gladbach drückt und kommt zu Abschlüssen. Es gelingt auch deutlich weniger, früh Druck zu machen.

25. Kaum gesagt, da taucht Stöger gleich zweimal auf. Zuerst ist Drewes stark dran und Sissoko klärt, den zweiten versuch setzt er daneben. Durchatmen!

23. Gerade ist es etwas ruhiger geworden. Gladbach sucht spielerische Lösungen, tut sich aber schwer. Kevin Stöger bisher im weißen Gladbach-Dress recht blass. Blau stand ihm eh besser.

16. Schade! Hofmann bekommt eine schwierige Flanke von losilla unter Kontrolle und zieht aus de Drehung ab, zieht aber knapp rechts vorbei. Der VfL ist das gefährlichere team. Weiter so!

11. Die Gladbacher schwimmen und machen Fehler. Das machen die Jungs hier richtig gut.

8. Guter Start der Bochumer, und da war mehr drin! Wittek hat links Platz, bringt den Ball aber nicht gut in die Mitte. Im Anschluss versucht es Sissoko, verzieht aber.

6. Freistoß für den VfL, nachdem Bero den Ball stark erobert und gesichert hat. Bei der Flanke etwas Verwirrung von Omlin, leider ist kein Bochumer reaktionsschnell genug.

2. Erstmal zaubert Masovic und probiert es per Fallrückzieher! Der ist zwar recht mittig, aber der VfL beginnt im Vorwärtsgang.

1. Minute Auf geht's, das Spiel läuft!

15.10 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Beim VfL eine Änderung: Dani de Wit darf erstmals in der Liga auf der Zehn zaubern.

15 Uhr: Was ist Fußball ohne Grönemeyer? Die Bundesliga ist zurück an der Castroper Straße. Und auch Kevin Stöger hat es bereits vermisst, er kommt mit Borussia Mönchengladbach direkt mal zurück. Die Jungs werden ihn schon erinnern, wie sich Heimsiege hier anfühlen.

Für den VfL Bochum geht die Saison eigentlich eh erst jetzt wirklich los. Nach dem Auswärtstrip nach Leipzig steht endlich das erste Heimspiel der Saison an. Endlich wieder Fußball anne Castroper! Mit dabei: Der total parteiische Liveticker von RevierSport.

So spielen die Teams:

VfL: Drewes - Wittek, Masovic, Medic, Passlack - Sissoko - Losilla, Bero - de Wit - Broschinski, Hofmann.

Gladbach: Omlin - Netz, Elvedi, Itakura, Scally - Weigl, Sander - Plea, Stöger, Honorat - Kleindienst.

Schiedsrichter: Sören Storks.