Beim Bundesliga-Auftaktsieg von Borussia Dortmund avancierte Jamie Gittens zum Matchwinner. Der Flügelflitzer über seinen Doppelpack.

Fünf Tore hatte Jamie Gittens bisher für die Profis von Borussia Dortmund und dafür 59 Einsätze benötigt. An diesem Samstagabend reichte eine gute halbe Stunde aus, um zwei weitere Treffer hinzuzufügen. Mit einem Doppelpack führte der eingewechselte Flügelflitzer den BVB zum 2:0-Auftaktsieg über Eintracht Frankfurt und verdiente sich die WAZ-Note 1.

Nach der Partie sorgte der 20 Jahre alte Engländer für weitere unterhaltsame Momente. Er ließ sich vor der Südtribüne feiern und lieferte dann bei Sky-Reporter Patrick Wasserziehr ein erheiterndes TV-Interview im Deutsch-Englisch-Mix. „Ich bin glücklich, dass ich zwei Tore geschossen habe“, erklärte der Youngster nach dem ersten Doppelpack seiner Profikarriere. „Und das im ersten Saisonspiel. Das ist sehr wichtig.“

Es sei ein verrücktes Gefühl, meinte Gittens, und nutzte dann dasselbe Adjektiv, um die Feierlichkeiten vor der Südtribüne zu beschreiben: „Sie schmeißen das Bier in die Luft und alles, das ist verrückt zu sehen. Das sind für mich die besten Fans der Welt.“

Im DFB-Pokal vor einer Woche brachte Trainer Nuri Sahin Gittens noch von Anfang an. Gegen Frankfurt musste er sich zunächst mit einem Bankplatz begnügen. Donyell Malen erhielt den Vorzug. Doch der Niederländer enttäuschte auf der linken Offensivbahn - und Joker Gittens lieferte deutliche Argumente, gegen Werder Bremen am kommenden Samstag wieder in die Startelf zu rücken. Oder? Denn Trainer Sahin betonte bei Sky, dass es extrem wichtig sei, „dass wir gut nachlegen können. Wollen wir über die Saison erfolgreich sein, müssen wir Qualität von der Bank bringen. Heute haben alle Wechsel gezündet.“

Vor allem aber Doppelpacker Gittens stach heraus. In der Nachspielzeit verendete er einen Konter nach einem Solo-Lauf über mehr als die Hälfte des Platzes zum 2:0. Das Führungstor hatte der englische U21-Nationalspieler auf fast schon spektakuläre Weise erzielt. „Ich war im Eins-gegen-Eins und ich habe dem Gegner auf die Füße geguckt, bin nach innen gezogen und bang! Lange Ecke“, beschrieb er seinen Schlenzer ins rechte Eck. „Ich habe das im Training viel gemacht und es ist sehr gut, dass ich es heute im Spiel geschafft habe.“