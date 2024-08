Der VfL Bochum verliert mit 0:1 bei RB Leipzig. Bitter, aber Philipp Hofmann sieht auch positive Aspekte.

Der VfL Bochum verkaufte sich gut bei RB Leipzig, auch wenn es am Ende nicht reichen sollte. Philipp Hofmann hat im Sturmzentrum viel geackert, ein Tor war ihm letztlich nicht vergönnt.

"Wir haben ein gutes erstes Bundesliga-Spiel gemacht und fast all das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. In der Situation vor dem Gegentor müssen wir einfach konsequenter verteidigen. Unsere eigenen Angriffe müssen wir dagegen besser ausspielen und Fehler des Gegners, wie in der ersten Halbzeit, eiskalt bestrafen. Daran müssen wir weiterarbeiten, dann werden die Tore auch wieder machen. Nächste Woche haben wir unser erstes Heimspiel und da wollen wir die drei Punkte holen", sagte Hofmann.

Dabei wäre es am Ende fast nochmal eng geworden, als Leipzigs Willi Orban Myran Boadu von den Beinen holte. Notbremse, Rot, doch es bleib beim knappen Heimsieg für die Sachsen. "Es war mehr drin. Bei dem Gegentor haben wir nicht gut verteidigt. Da reicht dann ein Moment", sagte Hofmann.

Diesen Moment hatte RB-Neuzugang Antonio Nusa in der 59. Minute, als er auf Vorlage von Xavi den Ball im Tor versenkte. Am Ende war es dann also ein bitterer Abend für den VfL Bochum: "Es war möglich, hier einen Punkt zu holen. Leipzig ist eine tolle Mannschaft, ist aber sicher wie alle anderen Teams noch nicht in Top-Form. Wir können ein paar Dinge mitnehmen und freuen uns auf unser erstes Heimspiel gegen Mönchengladbach", sagte VfL-Trainer Peter Zeidler.





Und auch Hofmann macht der Auftritt beim Champions-League-Klub Mut. "Wir haben es ordentlich gemacht, auch fußballerisch. Natürlich haben wir hier und da den langen Ball eingebaut. Aber wir waren auf der gleichen Welle. Dass Leipzig Qualität hat, ist unbestritten."

Am kommenden Spieltag muss sich der VfL Bochum dann mit Borussia Mönchengladbach auseinandersetzen. Ein kniffliger Gegner, der das bittere 2:3 gegen Bayer 04 Leverkusen korrigieren wollen wird. mit gp

[widget]'module':'article','type':'lists','action':'latest_articles','partner':'rs','class':'rs-w3'[/widget