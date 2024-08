Das ist bitter! Aus einer Liebesgeschichte wird jetzt eine schmutzige Story. Manuel Riemann und der VfL Bochum werden sich vor Gericht wiedersehen.

Manuel Riemann steht seit dem 1. Juli 2015 beim VfL Bochum unter Vertrag. Er hat bei Aufstiegen gefeiert und Abstiegen getrauert. Nahezu in 300 Pflichtspielen stand Riemann im Bochumer Kasten. Er gehörte zweifelsohne zu den Fanlieblingen "anne Castroper".

Doch jetzt wird's schmutzig! Die Fehde zwischen Riemann und seinem Arbeitgeber VfL Bochum geht in die nächste Runde. Der langjährige Stammtorhüter des Bundesligisten, der seit Ende Mai aufgrund "unüberbrückbarer unterschiedlicher Auffassungen zu teaminhaltlichen Themen" nicht am Teamtraining der ersten Mannschaft teilnehmen darf, geht laut WAZ nun gerichtlich gegen seine Suspendierung vor.

Vor dem Arbeitsgericht Bochum will der 35-Jährige am Freitag, 23. August 2024 (12.20 Uhr), erwirken, dass er wieder Teil des Profi-Trainingsbetriebs sein kann. Der VfL hatte ihm lediglich angeboten, Einheiten mit der U21 oder individuell mit einem Torwarttrainer absolvieren zu können. Nach Informationen der WAZ hat Riemann ein Angebot des Vereins zur gütlichen Einigung bisher nicht angenommen.

Riemann, der seit 2015 290 Pflichtspiele für Bochum bestritt, soll nach Informationen der WAZ bis zuletzt davon ausgegangen sein, in der am Freitag startenden Bundesliga-Saison für den VfL zu spielen. Mit der Rückkehr von Patrick Drewes und der Verpflichtung des ehemaligen Kölners Timo Horn als zweiten Torhüter war jedoch schnell klar, dass der Klub nicht mehr mit ihm plant. Nun hat der Zwist zwischen dem Keeper und dem VfL ein juristisches Nachspiel.

VfL Bochum: Jakov Medic kommt von Ajax Amsterdam

Derweil geht die Kadergestaltung beim VfL Bochum kurz vor Saisonstart - Samstag, 24. August, 15.30 Uhr bei RB Leipzig - weiter. Jakov Medic wechselt leihweise von Ajax Amsterdam für ein Jahr nach Bochum. Der Klub verfügt über eine anschließende Kaufoption in unbekannter Höhe. Medic war bereits für den FC St. Pauli und Wehen Wiesbaden in der zweiten Bundesliga aktiv.

Der VfL war am vergangenen Wochenende in der 1. Runde des DFB-Pokals beim SSV Jahn Regensburg (0:1) ausgeschieden - wie schon im Vorjahr bei Arminia Bielefeld. Nun soll nach der Pokal-Enttäuschung ein positiver Bundesligastart in Leipzig gelingen.