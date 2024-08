Yann Sommer verabschiedet sich aus der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft. BVB-Torhüter Gregor Kobel wird seinen Platz einnehmen.

Wachablösung im Tor der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft: Keeper Yann Sommer gab an diesem Montag seinen Rücktritt bekannt. „Es war mir eine große Ehre und ein Privileg, mein Land während zwölf Jahren in 94 Länderspielen auf höchstem Niveau vertreten zu dürfen“, sagte der 35 Jahre alte Torhüter, der für Borussia Mönchengladbach und den FC Bayern in der Bundesliga spielte und aktuell beim italienischen Meister Inter Mailand unter Vertrag steht.

Eine gute Nachricht ist Sommers Rücktritt aus Sicht von Gregor Kobel. Der Torhüter von Borussia Dortmund musste sich in der „Nati“ bis zuletzt mit der Rolle als Nummer zwei begnügen - trotz teils herausragender Leistungen im BVB-Trikot. Seit seinem Debüt vor ziemlich genau drei Jahren sammelte der 26-Jährige nur fünf Länderspiele für die Schweiz.

Bei der EM im Sommer kam Kobel nicht zum Einsatz. Der Dortmunder Sportdirektor Sebastian Kehl hatte zuvor noch für ihn geworben: „Ich würde mir wünschen, dass Kobel bei der EM für die Schweiz im Tor stehen wird. Für mich ist er der beste Torhüter, den dieses Land zu bieten hat.“

Nun wird Kobels Zeit im Wartestand ändern. Es gilt als sicher, dass Kobel Sommer als Stammkeeper beerben wird. Bei der WM 2026 in Nordamerika kann er sich den Traum erfüllen, ein großes Turnier als Nummer eins zu absolvieren. Zugleich endet mit dem Abschied von Sommer eine Ära im Schweizer Nationalteam.

Ottmar Hitzfeld hatte dem langjährigen Gladbacher 2012 zu seinem Debüt verholfen. Sommer nahm an zwei Weltmeisterschaften und drei Europameisterschaften teil. In 94 Länderspielen blieb er 35-mal ohne Gegentor. Zuletzt kam er im EM-Viertelfinale gegen England zum Einsatz. Die Schweiz verlor nach Elfmeterschießen.

„Mit dem Abschluss einer weiteren großartigen Endrunde an der Europameisterschaft in unserem Nachbarland Deutschland, wo ich zuvor unvergessliche Jahre in der Bundesliga verbracht habe, ist nun der Moment gekommen, um Abschied zu nehmen“, sagte Sommer.