Herbert Grönemeyer auf dem Trikot, das wollen sich die Bochum-Fans nicht entgehen lassen. Binnen 24 Stunden meldet der Verein: Ausverkauft.

Das ist ein Hammer! Gestern hatte der VfL Bochum bekanntgegeben, dass Herbert Grönemeyer in dieser Saison der Ärmelsponsor des Bundesligisten im DFB-Pokal ist. Keine 24 Stunden später war das Trikot ausverkauft.

"Dank der großen Nachfrage ist das Pokaltrikot in Erwachsenengrößen ausverkauft!" schrieb der VfL in seinem Online-Shop. Wer eines der insgesamt 4630 Erwachsenen-Trikots erwerben möchte, geht also leer aus. Denn das hellblaue Leibchen, mit dem die Jungs von der Castroper Straße erstmals am Sonntag (18.30 Uhr) beim Zweitligisten Jahn Regensburg auflaufen werden, ist lediglich in einer limitierten Auflage von 4630 Exemplaren erschienen.

"4630" lautet das Erfolgsalbum des Musikers, das genau vor 40 Jahren erschienen ist und auf der auch die VfL-Hymne Bochum zu hören ist. Im Juni feierte der Bochumer Junge Grönemeyer bei gleich vier ausverkauften Konzerten im Ruhrstadion dieses Jubiläum.

Wie beliebt Grönemeyer, der schon lange in Berlin lebt und zuvor in London gewohnt hat, in Bochum nach wie vor ist, zeigt die Sehnsucht der VfL-Anhänger nach diesem Trikot. Denn obwohl die Anhänger das Trikot bestellt haben, müssen die meisten Fans noch bis Mitte oder Ende Oktober warten, bis sie es tatsächlich in den Händen halten werden. Lediglich die ersten 463 Besteller bekamen es sofort zugestellt.

Das Besondere: Das Pokaltrikot ist neben dem Gründungsjahr "1848" im Nackenbereich und dem Brustsponsor Vonovia und einem DFB-Pokal-Badge auf dem rechten Ärmel mit einem HG 4630 Bochum-Badge auf dem linken Ärmel versehen und wird in einer Geschenkbox geliefert. 10 Euro vom Verkaufspreis von 90 Euro sind für soziale Einrichtungen in Bochum vorgesehen.

Nun heißt es Daumen drücken, dass der VfL möglichst lange im DFB-Pokal vertreten ist. Dafür ist ein Sieg beim mit einem Sieg und einer Niederlage ordentlich in die Saison gestarteten Zweitligisten erforderlich.