RB Leipzig: Vor Pokalspiel bei Rot-Weiss Essen - RB verpflichtet 20-Millionen-Euro-Spieler

Am Samstag (17. August, 15.30 Uhr) startet RB Leipzig in die Pflichtspielserie 2024/2025. Noch vor dem DFB-Pokalspiel bei Rot-Weiss Essen legte RB personell nach.

Bundesligist RB Leipzig hat einen Nachfolger für den zum FC Barcelona transferierten Dani Olmo gefunden. Nur eine Woche nach Olmos Abschied präsentierten die Sachsen Antonio Nusa als Neuzugang.

Der 19-jährige Norweger kommt vom belgischen Spitzenclub FC Brügge nach Leipzig und unterschrieb einen Vertrag bis 2029. Die Ablösesumme soll Medienberichten zufolge bei etwas mehr als 20 Millionen Euro liegen.

Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport, bei RB Leipzig sagt: "Antonio passt perfekt zur DNA von RB Leipzig. Er ist jung, entwicklungsfähig, sehr ambitioniert und lernwillig, hat aber andererseits bereits rund einhundert Profispiele absolviert und sowohl Brügge als auch der norwegischen Nationalmannschaft seinen Stempel aufdrücken können. Damit gehört er in Europa ohne Zweifel zu den besten Spielern seines Jahrgangs. Antonio wollte in diesem Sommer unbedingt zu uns und in die Bundesliga wechseln, um zusammen die nächsten Schritte zu gehen. Dass RB Leipzig dafür genau der richtige Klub ist, zeigen genügend Beispiele der vergangenen Jahre. Der Transfer von Antonio war entsprechend gut vorbereitet, so dass wir ihn in den vergangenen Tagen zügig finalisieren konnten."

Der Neuzugang aus Belgien ergänzte: "Ich bin einfach unglaublich stolz, jetzt bei RB Leipzig und in der Bundesliga zu sein. Der Klub hat mir eine klare Vision und einen klaren Weg aufgezeigt, was mich total überzeugt hat. Es ist natürlich ein großer Schritt für mich – aber ich bin bereit dafür. RB Leipzig hat sich zu einem der Top-Clubs in Europa entwickelt und ist vor allem auch eine der Top-Adressen für junge Spieler. Als ich 2021 mit Brügge hier gespielt habe, war ich sehr beeindruckt vom Trainingszentrum und der Akademie, und habe natürlich auch das Stadion gesehen. Es ist einfach ein überragendes Gefühl, in wenigen Tagen dort selbst vor über 45.000 Fans auflaufen zu dürfen." Zunächst geht es Nusa und die RB-Profis am Samstag, 17. August, 15.30 Uhr, RevierSport-Liveticker, zu Rot-Weiss Essen. Beim Drittligisten steht im Stadion an der Hafenstraße vor dann rund 19.000 Fans die 1. Runde im DFB-Pokal 2024/2025 auf dem Programm.