Simon Zoller steht beim FC St. Pauli unter Vertrag. Einem Medienbericht zufolge hätte er "Sky"-Experte werden sollen - offensichtlich eine Verwechslung. St. Pauli dementiert.

Nein, die große Rolle hat Simon Zoller beim FC St. Pauli noch nicht gespielt. Am Dienstagmittag sorgte ein Medienbericht, laut dem Simon Zoller Experte beim TV-Sender "Sky" werden solle, kurzzeitig für Verwirrung.

Sogar der FC St. Pauli selbst meldete sich via "X" (vormals: Twitter) zu Wort. "Laut einem Medienbericht soll Simon Zoller ab der kommenden Saison TV-Experte bei SKY werden. Allerdings wissen weder wir noch Simon selbst etwas davon - kurzum: Es handelt sich offensichtlich um eine Verwechslung."

Konkret offensichtlich mit Simon Terodde, der zu dieser Saison als TV-Experte bei "Sky" eingestiegen ist. Der ehemalige Schalker hat seine Karriere im Sommer bei den Knappen beendet und steht jetzt an der Seitenlinie.

„Ich habe bei Traditionsvereinen wie Schalke, Hamburg, Stuttgart oder Köln gespielt, dort hatte ich immer den Druck, aufsteigen zu müssen oder die Klasse halten zu müssen. Diesen Druck nicht hautnah zu spüren, sondern über den Sport, den ich so liebe, zu berichten, reizt mich. Live im Stadion zu sein und die Spiele zu analysieren, darauf habe ich richtig Bock“, sagte der gebürtige Bocholter gegenüber „Sky“.

Dabei will Terodde natürlich auf sein Insiderwissen aus seiner aktiven Karriere zurückgreifen. „Man kann sich als Ex-Profi in die Spieler hineinversetzen und weiß, welche Frage man vielleicht nicht hören will, aber trotzdem gehört Kritik auch dazu.“

311-mal spielte Terodde bislang in der 2. Bundesliga, 90-mal in der Bundesliga. Was von ihm in Erinnerung bleiben wird? Seine Tore. 177-mal traf er in Deutschlands Fußball-Unterhaus, was ihn eben zum alleinigen Rekordmann der Liga macht. Seinen Platz in den Geschichtsbüchern hat Terodde sicher.

Ganz so weit ist Zoller noch nicht. In 123 Zweitligaspielen gelangen dem gebürtigen Friedrichshafener 40 Tore und 19 Vorlagen. Dazu kommen unter anderem 114 Einsätze in der Bundesliga (17 Tore, acht Vorlagen). In seiner Karriere ist er schon dreimal als Zweitligameister in die Bundesliga aufgestiegen - mit dem 1. FC Köln (18/19), mit dem VfL Bochum (20/21) und mit dem FC St. Pauli (23/24).