RB Leipzig reist am Samstag zu Rot-Weiss Essen an die Hafenstraße - als klarer Favorit, aber nicht ohne Personalsorgen. Vor allem im Mittelfeld ist einiges offen.

So richtig glücklich ist das DFB-Pokallos RB Leipzig für Rot-Weiss Essen nicht: Klar, es kommt ein Top-Klub, der in der kommenden Saison in der Champions League an den Start gehen wird, an die Hafenstraße.

Abgesehen davon ist RB aber nicht gerade "sexy": keine gewachsenen Vereinsstrukturen, keine mit Rot-Weiss Essen vergleichbare Tradition, überschaubare Fankultur. Der bei Fußball-Traditionalisten gerne als "Red-Bull-Werbeprodukt" verschriene Klub ist der krasse Gegenentwurf zum deutschen Meister von 1955, zu Rot-Weiss Essen.

Und doch stehen sich beide Teams am Samstag, 17. August, 15:30 Uhr, in der ersten Pokalrunde gegenüber. Tickets gibt es noch über die RWE-Homepage auf der Haupt- und auf der Osttribüne.

Klar, es wäre eine faustdicke Überraschung, sollte sich RWE gegen RB durchsetzen. Allein Leih-Rückkehrer Xavi, der in Essen sein Pflichtspiel-Comeback für die Leipziger feiern könnte, ist auf dem Transfermarkt ein Vielfaches dessen wert, was RWE mit seinem Kader auf die Waage bringt.

Abseits des jungen Niederländers stellen sich bei RB aber einige Fragen. Etwa die nach der zweiten Zehnerposition. Auf der spielte bis zuletzt immer Dani Olmo, der allerdings zum FC Barcelona gewechselt ist. Antonio Nusa kam als direkter Nachfolger vom FC Brügge. Ob er schon spielen wird,bleibt abzuwarten.

Aus den eigenen Reihen wäre Assan Ouédraogo, der vom FC Schalke 04 in diesem Sommer zu RB gekommen ist, ein eiterer, heißer Kandidat gewesen. Allerdings hat der sich im Testspiel gegen Aston Villa zuletzt eine schwerere Knieverletzung zugezogen und wird wochenlang ausfallen. Ein weiterer Kandidat wäre Eljif Elmas, der zuletzt jedoch immer wieder unter muskulären Problemen litt.

Auch die Frage nach Xaver Schlagers Vertreter ist noch nicht final geklärt. Routinier Kevin Kampl hat ebenso Chancen wie der bisher gefloppte Nicolas Seiwald. Wen auch immer Rose an der Seite von Amadou Haidara aufbieten wird, es dürfte auch ein Fingerzeig in Richtung Bundesliga sein. Da empfängt RB am Samstag, 24. August, 15:30 Uhr den VfL Bochum.