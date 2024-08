Der nächste Neuzugang für den VfL Bochum: In Frankreich hat der Bundesligist seinen neuen Stürmer gefunden.

Die Formalitäten sind geklärt, der Wechsel ist offiziell: Angreifer Myron Boadu verstärkt den VfL Bochum. Das gab der Klub am Freitagabend (9. August) bekannt. Der Niederländer kommt von der AS Monaco und wird mit der Rückennummer 9 auflaufen.

Zunächst wird der 23-Jährige, der sämtliche U-Nationalmannschaften in den Niederlanden durchlief, für ein Jahr auf Leihbasis an die Castroper Straße wechseln. Im Anschluss haben die Bochumer mit den Monegassen eine Kaufoption vereinbart.

„Myron ist genau der Spielertyp, den wir gesucht haben: ein dynamischer und zugleich wuchtiger Stürmer, technisch versiert und abschlussstark“, sagt Marc Lettau, Sportdirektor des VfL.

Der Neu-Bochumer Myron Boadu freue sich auf seine erste Station in Deutschland: „Ich habe schon viel von der Bundesliga und der grandiosen Stimmung in den Stadien gehört. Vor allem in Bochum soll es atemberaubend sein. Ich kann das erste Heimspiel kaum erwarten. Mein Ziel ist es, mich so schnell wie möglich hier einzuleben und meine Qualitäten in die Mannschaft einzubringen.“

Der Offensivspieler debütierte bereits mit 17 Jahren für AZ Alkmaar in der Eredivisie. In der ersten niederländischen Liga sammelte er 35 Treffer in 75 Spielen. Bei der AS Monaco, die den Stürmer für 17 Millionen verpflichtete, lief es allerdings weniger gut, nur acht Mal netzte er in 52 Ligaspielen und wurde zuletzt in die Heimat an Twente Enschede verliehen.

Im November 2019 gab der damals 18-Jährige sein Debüt und bisher einziges Spiel im Trikot der Nationalmannschaft. Hier stellte er beim 5:0 gegen Estland mit seinem Jokertor den Endstand her. Nun soll er die Offensive des VfL beleben und kann sich beim Testspiel gegen Le Havre AC wohl auch das erste Mal den VfL-Fans päsentieren.