Bernardo ist noch beim VfL Bochum, trotzdem gibt es schon Gerüchte über einen möglichen Nachfolger von Ajax Amsterdam.

Am Samstag (10. August, 18 Uhr) bestreitet der Fußball-Bundesligist VfL Bochum seine Generalprobe beim französischen Erstligisten Le Havre AC.

Mit dabei sein wird auch Abwehrspieler Bernardo. Um den soll Union Berlin buhlen, ein erstes Angebot soll der VfL Bochum abgelehnt haben. Ein neues scheint bisher nicht eingegangen zu sein.

Trotzdem wird schon über einen möglichen Nachfolger spekuliert. Wie "Sky" berichtet, soll der VfL zum zweiten Mal Jakov Medic auf dem Zettel haben. Der wechselte im Sommer 2023 vom FC St. Pauli für drei Millionen Euro zu Ajax Amsterdam.

Dort kam er aber nur auf sechs Einsätze (ein Tor) in der Eredivisie - daher soll er nun über einen erneuten Wechsel nachdenken und der VfL soll weiter Interesse haben, sollte ein Bernardo-Deal über die Bühne gehen.

Noch viel Konjunktiv, wesentlich sicherer ist da schon der Leih-Deal mit Angreifer Myron Boadu von der AS Monaco. Der Stürmer ist bereits in Bochum, noch am Freitag wird mit dem Vollzug des Transfers gerechnet. Und dann soll der 23-Jährige auch gleich mit nach Frankreich fahren, wo der VfL am Samstag seine Generalprobe bestreitet.

Womöglich schon mit dem ehemaligen Knipser vom AZ Alkmaar, der in Monaco noch bis 2026 unter Vertrag steht. Sein Stern ging in den Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 auf, als er für Alkmaar in der Eredivisie 29 Treffer in 55 Partien erzielte und neun weitere Tore vorbereitete. Sein Marktwert schnellte damals in die Höhe, in der Spitze lag er bei 14 Millionen Euro. Für satte 17 Millionen Euro wechselte er dann im Sommer 2021 nach Monaco.

Nun soll er in Bochum wieder an seine alte Form anknüpfen. Ob der VfL eine Kaufoption in den Vertrag mitverhandeln konnte, das ist noch nicht bekannt.

Nach Patrick Drewes (Karlsruher SC), Samuel Bamba (BVB), Ibrahima Sissoko (Racing Straßburg), Dani de Wit (AZ Alkmaar), Timo Horn (RB Salzburg) und Niklas Jahn (1. FC Nürnberg II) wäre Boadu der siebte externe Zugang des VfL in diesem Sommer.