Viel los beim VfL Bochum. Der Abgang von Jordi Osei-Tutu steht bevor, der Transfer eines neuen Stürmers ebenso.

Auf drei Positionen sucht der VfL Bochum noch Zugänge. In der Abwehr, im Mittelfeld und einen Angreifer, der variabel einsetzbar ist.

Und dieser Spieler wurden nun gefunden. Passend zum 62. Geburtstag des neuen VfL-Coaches Peter Zeidler. Nach übereinstimmenden Medienberichten steht der VfL vor der Ausleihe von Myron Boadu von der AS Monaco. Der 23-Jährige, der alle niederländischen U-Nationalmannschaften durchlaufen hat, wurde im Winter zu Twente Enschede ausgeliehen und traf dort dreimal in elf Partien.

Sein Stern ging in den Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 auf, als er für Alkmaar in der Eredivisie 29 Treffer in 55 Partien erzielte und neun weitere Tore vorbereitete. Sein Marktwert schnellte damals in die Höhe, in der Spitze lag er bei 14 Millionen Euro. Für satte 17 Millionen Euro wechselte er dann im Sommer 2021 nach Monaco.

In der französischen Ligue 1 folgten acht Treffer in 52 Partien. Der Angreifer konnte die Quote aus den Niederlanden nicht halten. Aktuell wird sein Marktwert auf fünf Millionen Euro geschätzt. In Monaco steht er noch bis zum 30. Juni 2026 unter Vertrag.

Auf der anderen Seite wird Jordi Osei-Tutu den VfL wohl in Kürze verlassen, hier nachzulesen.

Die Übersicht über die bisherigen Aktivitäten des VfL Bochum

Zugänge: Patrick Drewes (Karlsruher SC), Gerrit Holtmann (nach Leihe zu Darmstadt 98), Jordi Osei-Tutu (nach Leihe zu PAS Giannina), Paul Grave (nach Leihe zum WSV), Mats Pannewig (nach Leihe nach Wiedenbrück), Samuel Bamba (BVB), Ibrahima Sissoko (Racing Straßburg), Dani de Wit (AZ Alkmaar), Timo Horn (RB Salzburg), Niklas Jahn (1. FC Nürnberg II), Lennart Koerdt (eigene U19)

Abgänge: Takuma Asano (RCD Mallorca), Moritz Römling (SV Kapfenberg), Christopher Antwi-Adjei, Philipp Förster (beide Ziel unbekannt), Gonçalo Paciência (nach Leihe zurück zu Celta Vigo), Keven Schlotterbeck (nach Leihe zurück zum SC Freiburg), Andreas Luthe (Karriereende), Danilo Soares (1. FC Nürnberg), Patrick Osterhage (SC Freiburg), Kevin Stöger (Gladbach), Michael Esser (VfR Rauxel 08), Niclas Thiede (ausgeliehen an SSV Ulm)