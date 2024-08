Borussia Dortmund übt bis 9. August in Bad Ragaz. Im Fokus stehen mehrere Spieler, darunter Kapitän Emre Can. Was sonst wichtig ist.

Am Donnerstag macht sich der Reisetross von Borussia Dortmund auf den Weg nach Bad Ragaz. In den Schweizer Bergen will Trainer Nuri Sahin bis 9. August seiner Mannschaft den Feinschliff für die anstehende Saison verpassen.

Der erste Termin steht für die BVB-Profis am Donnerstagnachmittag an: ein öffentliches Training auf dem Sportplatz Ri-Au mit der malerischen Aussicht auf die Berge. Vier wichtige Themenkomplexe gilt es zu bearbeiten.

Durch Asien tourten die Dortmunder noch mit einem stark abgespeckten Kader ohne Neuzugänge, ohne die EM-Fahrer. Die Turnier-Teilnehmer absolvierten am Mittwoch die Leistungsdiagnostik im Trainingszentrum Hohenbuschei in Dortmund-Brackel. Bei Angreifer Serhou Guirassy, vom VfB Stuttgart verpflichtet, müssen sie sich jedoch noch gedulden. Der 28-Jährige muss seine Knie-Reha abschließen, ehe er zum Team stoßen kann.

Sahin muss nun versuchen, die Spieler aus unterschiedlichen Fitness-Zuständen zusammenzubringen. Die Zeit bis zum Pflichtspiel-Auftakt ist überschaubar: am 17. August gastiert der BVB im Hamburger Volkspark in der ersten Pokal-Runde gegen Regionalligist Phönix Lübeck.

Emre Can gehörte als EM-Teilnehmer ebenso zu den Späteinsteigern. Er wird um seinen Platz in der Startelf kämpfen müssen, in Person von Pascal Groß ist ein dringend gesuchter spielstarker Mann für das Zentrum gefunden worden. Und die Binde?

Viel deutet daraufhin, dass Can sie behalten wird. Trainer Sahin hat eine Entscheidung für die Zeit in der Schweiz angekündigt. Weitere Kandidaten sind Julian Brandt und Gregor Kobel. So oder so wird sich in der Hierarchie eine Menge verschieben, nachdem Mats Hummels und Marco Reus Abschied genommen haben. Das Wort von Spielern wie Kobel, Brandt, Nico Schlotterbeck oder Marcel Sabitzer wird mehr Gewicht bekommen.

Die Umstrukturierung des BVB-Mittelfelds

Trainer Sahin will das Dortmunder Spiel vor allem über das Zentrum aufbauen. Nationalspieler Groß soll dafür das fehlende Puzzlestück sein. Brandt und Sabitzer scheinen gesetzt, Felix Nmecha muss sich endlich steigern, Teenager Kjell Wätjen soll langsam herangeführt werden. Und was wird dann aus Can? Schwierig. Wie Sahin genau plant, wird das Testspiel am 6. August in Altach gegen den FC Villarreal aus Spanien zeigen.

Der Transfer von Außenverteidiger Yan Couto (22) nimmt Formen an, er soll in die Schweiz nachreisen. Damit Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem Brasilianer weitere Spieler ins Ruhrgebiet lotsen kann, muss er den Kader zunächst verkleinern. Salih Özcan ist ob mangelnder Perspektive im gut besetzten Mittelfeld ein Abgangskandidat. Youssoufa Moukoko hat seinen Wechselwunsch hinterlegt.

Von Sebastien Haller würde man sich gerne trennen, um dessen fürstliches Gehalt, etwa 10 Millionen Euro im Jahr, zu sparen. Spekulationen gab es zuletzt um Karim Adeyemi und Niclas Füllkrug, mit beiden Spielern planen die Dortmunder, sofern keine unmoralischen Angebote eintrudeln – was bisher noch nicht der Fall gewesen ist. Die Zukunft von Donyell Malen ist offen.