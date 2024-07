Die Personalplanung des VL Bochum ist noch nicht abgeschlossen. Vor allem ein flexibler Angreifer wird gesucht.

Am Samstag (24. August, 15:30 Uhr) startet der VfL Bochum in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Zum Auftakt steht gleich die schwierige Aufgabe bei RB Leipzig an. Eine Woche zuvor muss der VfL bei Jahn Regensburg im DFB-Pokal bestehen (Sonntag, 18. August, 15:30 Uhr).

Ob der Kader bis dahin komplett sein wird, das ist noch nicht sicher. Klar ist: Sowohl bei Zu- als auch bei den Abgängen kann und wird sich noch etwas tun. Mit Blick auf den eigenen Kader ist klar: Mit Keeper Manuel Riemann (Vertrag bis 2025) wird nicht geplant, auch Paul Grave kann gehen, sofern der VfL noch einen neuen Schlussmann findet. Die Suche läuft.

Zudem gibt es Gerüchte um Niclas Thiede, an dem der SSV Ulm Interesse zeigen soll. Aufgrund einer Knieverletzung kann er beim VfL derzeit nicht am Kampf um die Nummer eins teilnehmen. Sollte auch Thiede gehen, bräuchte Bochum eventuell zwei neue Torhüter.

Zudem suchen die Bochumer noch nach einem flexiblen Stürmer und nach einem Verteidiger. Vor allem dann, wenn Bernardo noch gehen sollte, Gladbach soll Interesse haben. Bernardo wäre derzeit der einzige Kandidat neben Erhan Masovic, der eine Ablöse im Millionenbereich einspielen könnte.

Sollte eine Ablöse fließen, wäre der VfL deutlich flexibler. Ohne eine Ablöse soll nach RS-Infos Geld für einen Torwart und einen Allrounder im Angriff bereitstehen.

Es sei denn, man wird noch den einen oder anderen Spieler los. Bei einem Wechselwunsch würde man Jordi Osei-Tutu oder Gerrit Holtmann sicher keine Steine in den Weg legen.

Wobei: Holtmann ist derzeit einer der ganz wenigen offensiven Außenbahnspieler im Kader der Bochumer. Nach den Abgängen von Takuma Asano und Christopher Antwi-Adjei ist neben Holtmann nur Zugang Samuel Bamba ein Kandidat für die offensiven Außen.

Der Kader des VfL Bochum in der Übersicht

Tor:: Thiede, Riemann, Grave, Drewes

Abwehr: Gamboa, Passlack, Bernardo, Tolba, Wittek, Loosli, Masovic, Oermann, Osei-Tutu, Ordets

Mittelfeld: Losilla, Bero, Daschner, Broni-Kwarteng, Elezi, Holtmann, Pannewig, Sissoko, Jahn, de Wit, Koerdt

Angriff: Hofmann, Broschinski, Bamba

Zugänge (10): Gerrit Holtmann (nach Leihe zu Darmstadt 98), Jordi Osei-Tutu (nach Leihe zu PAS Giannina), Paul Grave (nach Leihe zum WSV), Mats Pannewig (nach Leihe nach Wiedenbrück), Samuel Bamba (BVB), Ibrahima Sissoko (Racing Straßburg), Lennart Koerdt (eigene U19), Niklas Jahn (1. FC Nürnberg II), Dani de Wit (AZ Alkmaar), Patrick Drewes (Karlsruher SC)

Abgänge (11): Takuma Asano (RCD Mallorca), Christopher Antwi-Adjei, Philipp Förster (Ziel unbekannt), Moritz Römling (SV Kapfenberg), Gonçalo Paciência (nach Leihe zurück zu Celta Vigo), Keven Schlotterbeck (nach Leihe zurück zum SC Freiburg), Andreas Luthe, Michael Esser (beide Karriereende), Danilo Soares (1. FC Nürnberg), Patrick Osterhage (SC Freiburg), Kevin Stöger (Gladbach)