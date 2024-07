Am Freitag beginnt für den BVB die diesjährige Asienreise. Dabei stehen Testspiele und mehr auf dem Programm. Der Überblick.

Nach Thailand und Japan verschlägt es Borussia Dortmund im Rahmen der diesjährigen Asien-Tour. In den vergangenen Jahren hat der BVB die Reisen ins entfernte Ausland, in seine Sommervorbereitung etabliert. Amerika und Asien wechseln sich dabei jährlich ab.

BVB-Kader für Asienreise steht fest

Jetzt ist auch der Kader, mit dem Borussia Dortmund nach Asien aufbricht, bekannt. Bemerkenswert ist, dass Giovani Reyna, der nach schwacher Leihe ein Verkaufskandidat ist, mit an Bord ist. Reyna reist am Freitag noch nicht mit dem Team in Richtung Bangkok, sondern stößt nach seiner Teilnahme an der Copa América erst am 22. Juli in Japan zur Mannschaft.

Am Freitag steigt die Maschine mit den Bundesliga-Stars in Düsseldorf in die Luft, am Samstag kommt der Borussia-Tross in Bangkok an, wo am Sonntag um 15 Uhr deutscher Zeit (20 Uhr Ortszeit) das erste Testspiel gegen thailändischen Erstligisten BG Pathum United stattfindet.

BVB: Aufeinandertreffen mit Ex-Spieler Shinji Kagawa

Am Montag geht es für die Dortmunder weiter nach Japan. In Osaka wird am Mittwoch (12.15 Uhr deutscher Zeit/19.15 Uhr Ortszeit) das zweite Testspiel ausgetragen: Die Mannschaft von Trainer Nuri Sahin trifft beim „EuroJapan Cup“ auf Cerezo Osaka. Dort wird es auch ein Wiedersehen mit Ex-BVB-Spieler Shinji Kagawa geben, der seit Anfang 2023 für den Klub in seinem Heimatland aufläuft. Bis 2019 stand der offensive Mittelfeldspieler bei Dortmund unter Vertrag und feierte zwei Meistertitel mit der Borussia.

BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer zur Asien-Tour: „Wir setzen die Tradition unserer Auslandsreisen auch im Sommer 2024 gerne fort. Wir wissen um unsere zahlreichen Fans in Asien, deshalb freuen wir uns sehr, diesmal dort wieder vorbeizuschauen. Und mit Bangkok und Osaka haben wir auch zwei besondere Spielorte gefunden, in denen wir bisher noch nicht zu Gast gewesen sind“.

Am Donnerstag endet die Asienreise. Nicht mit dabei sein wird Neuzugang Serhou Guirassy. Der Top-Stürmer des VfB Stuttgart in der vergangenen Saison wird nach einer Knieverletzung, die im Medizincheck des BVB auffiel, in Dortmund behandelt.

Nach der Asienreise ist vor dem BVB-Trainingslager

Bereits eine Woche nach der Wiederankunft geht es für den Champions-League-Finalisten weiter mit der Reise ins Trainingslager: In schweizerischen Bad Ragaz will Nuri Sahin seine Mannschaft vor dem Saisonstart am 10. August weiter fit machen – unter anderem mit einem Testspiel gegen den spanischen Klub Villarreal CF absolvieren.