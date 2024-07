Für den VfL Bochum geht es erneut um den Klassenerhalt in der Bundesliga. Doch diesmal darf der gerne etwas früher feststehen.

2022/23: Rettung am letzten Spieltag durch ein 3:0 zu Hause gegen Bayer Leverkusen.

2023/24: Rettung in der Relegation durch das Elfmeterschießen bei Fortuna Düsseldorf, nachdem man zuvor aus einem 0:3 aus dem Hinspiel in der Summe ein 3:3 machen konnte.

Nun geht der VfL Bochum in seine vierte Bundesliga-Spielzeit in Serie und möchte dort nicht so sehr zittern wie in den letzten beiden Jahren. Helfen könnten bei diesem Ziel Tore von Angreifer Philipp Hofmann.

Der Stürmer kam in der letzten Saison schwer in Tritt, zwischenzeitlich war er über 1000 Minuten ohne Torerfolg in der Liga. Am Ende wurde er ein ganz entscheidender Faktor für die Rettung.

Denn beim 3:0 in Düsseldorf avancierte er zu einem der Helden der Relegation, sein Doppelpack brachte die Hoffnung zurück, der Rest ist bekannt. Nach dem Erfolg im Elfmeterschießen darf der VfL in der Bundesliga bleiben.





Dort startete nun die Vorbereitung - und das mit einem Hofmann, der nach dem Urlaub voller Tatendrang ist, wie er RS verriet: "Die Pause tat richtig gut, auch für den Kopf. Ich war in der freien Zeit nur unterwegs. Jetzt freue ich mich auch wieder auf die Kugel und die neuen Jungs."

Davon gab es schon einige, auch wenn der finale Kader noch nicht steht. Man darf gespannt sein, wer noch alles kommt. Schließlich müssen die Bochumer tragende Säulen wie Kevin Stöger oder Takuma Asano ersetzen, die ablösefrei wechselten.

Marc Lettau wird einen guten Job machen und noch einige Spieler dazuholen Philipp Hofmann

Hofmann ist sich sicher, dass die Verluste kompensiert werden können. "Ich bin davon überzeugt, dass wir die Verluste auffangen können. Marc Lettau wird einen guten Job machen und noch einige Spieler dazuholen. Es ist normal, dass nicht alle Spieler zum Start da sind."

Hofmann war da und präsentierte sich - wie schon in der Rückserie in körperlich bester Verfassung. Sein Ausblick: "Ich fühle mich gut und freu mich auf die Vorbereitung. Aber klar, es wird auch unangenehme Tage geben."

Denn die Mannschaft wird auch in der anstehenden Saison viel über die Fitness kommen, um das Ziel, Klassenerhalt, zu erreichen. Hofmann: "Wir versuchen, den Klassenerhalt so schnell wie möglich klarzumachen."

Damit die Mannschaft und die Fans nicht wieder bis zur letzten Sekunde zittern müssen... cb / gp