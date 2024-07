Der VfL Bochum hat sein Mittelfeld erneut verstärkt. Wieder ablösefrei, wieder mit einem etablierten Spieler.

Jetzt ist es perfekt. Der VfL Bochum hat seinen nächsten Spieler verpflichtet. Dani de Wit kommt ablösefrei vom AZ Alkmaar an die Castroper Straße - das bestätigte der Klub am Mittwochabend. Der Niederländer unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

Seine fußballerische Ausbildung genoss de Wit bei Ajax Amsterdam. Dort durchlief er die gesamte Nachwuchsabteilung und spielte ab der U17 für sämtliche U-Nationalmannschaften der Niederlande.

Bei seinem letzten Klub aus Alkmaar war de Wit unumstrittener Stammspieler. Er kam hier auf 188 Pflichtspiele (46 Tore, 21 Vorlagen), auch auf europäischer Bühne (Champions League, Europa League und Conference League).

„Wir freuen uns, dass sich unsere Vorbereitung und unser frühzeitiges Interesse ausgezahlt haben und wir Dani de Wit von einem Wechsel zum VfL Bochum überzeugen konnten, denn wir waren bei weitem nicht der einzige Verein, der sich für ihn interessiert hat“, sagt VfL-Sportdirektor Marc Lettau.

„Dani hat in Alkmaar in den vergangenen Jahren sowohl in der Eredivisie als auch in den internationalen Pokalwettbewerben zu den absoluten Leistungsträgern gehört. Er ist eine Führungspersönlichkeit, die unser Offensivspiel bereichern wird. Dani sucht den Torabschluss, ist darüber hinaus zweikampfstark und auch im Kopfballspiel präsent. Die Fans können sich auf einen gestandenen Profi freuen, der uns auch mit seiner Wettkampfmentalität beeindruckt hat.“





Damit passt er zum VfL und dem Ruhrstadion. Der Zugang ist bereits heiß: "Ich kann es kaum erwarten, hier beim VfL Bochum anzufangen und in diesem Stadion vor den Fans zu spielen. Der Klub, die Fans, das Stadion – all das hat mich dazu bewogen, mich für den VfL zu entscheiden. Über die Atmosphäre im Stadion habe ich schon einiges gehört, es ist hier richtig laut. Für mich ist das die perfekte Kombination: Die Hingabe von den Rängen und die harte Arbeit auf dem Platz. Dafür bin ich hier, dafür stehe ich. Ich freue mich sehr darauf, das VfL-Trikot zu tragen. Die Bundesliga war schon immer ein Traum, für mich eine der Top-Ligen. Das ist das Level, auf dem ich mich zukünftig beweisen möchte. Ich werde alles geben, damit wir in der Tabelle so gut wie möglich platziert sind.“

Die bisherigen Zugänge des VfL: Gerrit Holtmann (nach Leihe zu Darmstadt 98), Jordi Osei-Tutu (nach Leihe zu PAS Giannina), Paul Grave (nach Leihe zum WSV), Mats Pannewig (nach Leihe nach Wiedenbrück), Samuel Bamba (BVB), Ibrahima Sissoko (Racing Straßburg), Patrick Drewes (SV Sandhausen), Lennart Koerdt (eigene U19), Niklas Jahn (1. FC Nürnberg II), Dani de Wit (AZ Alkmaar)