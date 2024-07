Der VfL Bochum hat sich ein Talent geangelt, das in der U19 eingesetzt und bei den Profis trainieren soll.

Der VfL Bochum hat sich für sein Talentwerk einen weiteren Spieler gesichert. Vom VfL Wolfsburg wechselt der 16-jährige Alessandro Crimaldi nach Bochum.

In der vergangenen Saison erzielte Crimaldi in der Bundesliga Nord/Nordost der B-Junioren in 26 Spielen 18 Tore und bereitete 16 weitere Treffer vor.

Crimaldi, der die deutsche und die italienische Staatsbürgerschaft besitzt, durfte in Wolfsburg unter dem ehemaligen Cheftrainer der Profis Niko Kovac als 15-Jähriger bereits bei der Lizenzmannschaft mittrainieren.

Auch beim VfL soll sich der U17-Nationalspieler im Profi-Training unter dem neuen Cheftrainer Peter Zeidler zeigen dürfen. Eingeplant ist der Linksfuß aber für die Mannschaft in der U19 DFB-Nachwuchsliga.

David Siebers, Cheftrainer der U19 des VfL Bochum, betont: "Alessandro ist ein torgefährlicher Offensivspieler, der nicht nur den eigenen Abschluss sucht, sondern auch immer das Auge für den Mitspieler hat. Er wird unsere Qualität im Angriff erhöhen und wir möchten ihn bestmöglich dabei unterstützen, sein Potenzial auszuschöpfen. Der Transfer ist für den VfL außergewöhnlich. Es erfüllt mich mit Stolz, dass wir es gemeinsam geschafft haben, diesen Wechsel zu ermöglichen. Das perfekte Zusammenspiel zwischen der Lizenzabteilung und dem Talentwerk war dafür ausschlaggebend.“





Der Spieler selber freut sich: "Ich bin froh, dass der Wechsel von VfL zu VfL, von Wolfsburg nach Bochum, geklappt hat. Die Bochumer Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht und mir hier die Chancen aufgezeigt, die sich für mich ergeben. Für meine Entwicklung wird das ein wertvoller Schritt sein.“

Aachen-Tickets im Verkauf

Nach den ersten Testspielen in Ahlen und Velbert gastiert der VFL am Freitag (12. Juli) bei Alemannia Aachen (Anstoß: 19 Uhr). Tickets für die Partie können sich VfL-Fans ab sofort im Onlineshop der Aachener hier sichern.

Der Tivoli öffnet um 17 Uhr. Auch an den Abendkassen wird es noch Karten geben. Der Eingang und die Kassen befinden sich im Nordwesten des Stadions in Richtung Reitstadion. Außerhalb der beiden Blöcke N1 und N2 ist das Tragen von Gastfankleidung nicht gestattet.

Preise und Blöcke:

Stehplatz N1

Vollzahler: 10 EUR

Ermäßigt: 8 EUR

Jugendliche (12-17 Jahre): 5 EUR

Kinder (bis 11 Jahre): 1 EUR

Sitzplatz N2

Vollzahler: 16 EUR

Ermäßigt: 13 EUR

Jugendliche (12-17 Jahre): 10 EUR

Kinder (bis 11 Jahre): 1 EUR

Rollstuhlfahrer inkl. Begleitperson: 8 EUR

Mit folgenden Rückennummern startet der VfL Bochum in die Saison

Cristian Gamboa (2)

Erhan Masovic (4)

Bernardo (5)

Ibrahima Sissoko (6)

Anthony Losilla (8)

Moritz-Broni Kwarteng (11)

Lukas Daschner (13)

Tim Oermann (14)

Felix Passlack (15)

Niklas Jahn (16)

Agon Elezi (17)

Samuel Bamba (18)

Matus Bero (19)

Ivan Ordets (20)

Gerrit Holtmann (21)

Niclas Thiede (23)

Mats Pannewig (24)

Mohammed Tolba (25)

Patrick Drewes (27)

Lennardt Koerdt (28)

Moritz Broschinski (29)

Maximilian Wittek (32)

Philipp Hofmann (33)

Paul Grave (34)

Noah Loosli (41)