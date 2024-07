Der VfL Bochum ist wieder auf dem Platz. Komplett ist der Kader aber nicht, gesucht wird noch in jedem Mannschaftsteil. So sind die ersten Eindrücke vom neuen Coach.

Der VfL Bochum hat die Sommervorbereitung auf dem Platz aufgenommen. Eine neue Mannschaft, ein neuer Trainer, durch das dramatische Finale in der Relegation aber keine neue Liga.

Wir waren beim Auftakt dabei und haben im Anschluss an die erste Einheit zugehört, was Coach Peter Zeidler zu sagen hatte.

Peter Zeidler über...

... seine ersten Eindrücke vom Vereinsgelände: "Es entspricht hier meinen Vorstellungen, hier kann man sehr konzentriert arbeiten. Es ist nicht luxuriös, aber man kann so arbeiten. Wir haben gesehen, dass sich auch der Platz in einem guten Zustand präsentiert."

... die Art und Weise, wie er die freie Zeit verbracht hat: "Ich war auch ein paar Tage am Strand. Es gab aber viele Telefonate. Ich bin bei der Zusammenstellung des Kaders involviert. Ich war immer in Kontakt mit Marc Lettau und Ilja Kaenzig. Es gibt ja auch schon ein paar Neue, es werden in den kommenden Tagen noch einige dazu kommen."

... die Planung des Kaders: "Wir konzentrieren uns jetzt auf die Jungs, die da sind. Wir sollten nicht immer von Träumen reden und Spielern, die kommen könnten, um dann festzustellen, dass es finanziell nicht geht. Aber klar ist: Es gibt sicher noch Positionen, wo wir was tun müssen. In jeder Linie, wenn man von vier Linien ausgeht. Zu konkret möchte ich aber gar nicht werden. Wir schauen nach, was noch möglich ist. Wir sind dran."

... seine ersten Eindrücke vom Training: "Ich bin erstmal zufrieden mit den Jungs, das erste Training war ansprechend. Ich habe viel Lust auf Fußball gesehen, das ist die Grundvoraussetzung."





... Ausfälle zum Start: "Zwei Spieler waren nicht dabei. Moritz Kwarteng, der seine Reha beendet, und Mo Tolba (Kreuzbandriss, Anmerkung der Redaktion) fielen noch aus. Das ist eine sehr gute Zahl, ich hoffe, die Zahl der nicht einsatzfähigen Spieler bleibt so niedrig."

Die ersten drei Testpartien in der Übersicht 06.07.2024, 14:00 Uhr: Rot Weiss Ahlen - VfL Bochum, Wersestadion 10.07.2024, 18:30 Uhr: SpVgg Velbert - VfL Bochum - IMS Arena 12.07.2024, 19:00 Uhr: Alemannia Aachen - VfL Bochum - Tivoli

... die kommenden Testspiele: "Wir haben viele Testspiele, am Samstag geht es los. Es ist wichtig, dass wir viel spielen, es geht um Spielfreude, es geht darum, dass wir uns kennenlernen. Ich bin froh, dass wir so eine lange Vorbereitung haben. Denn wir haben eine neue Mannschaft, ich bin neu hier, daher sind die fast sieben Wochen sehr gut für uns, um richtig konkurrenzfähig zu sein. Die ersten drei Testspiele werden wir jeweils zur Pause komplett wechseln, so ist der Plan. Dann sind wir nach dem Aachen-Spiel etwas schlauer. Dann schauen wir, wie wir das danach gestalten." cb / gp